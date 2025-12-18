Nuevo proyecto de texto de la UE sobre activos rusos ofrece garantías ilimitadas a Bélgica

BRUSELAS, 18 dic (Reuters) -

Un nuevo borrador de texto debatido por los líderes de la Unión Europea el jueves ofrece a Bélgica y a otros países que poseen activos rusos congelados garantías ilimitadas por posibles daños, en caso de que Moscú les demande con éxito por un plan del bloque para prestarlos a Ucrania.

El nuevo borrador de texto, al que tuvo acceso Reuters, también ofrece a los países e instituciones de la UE cuyos activos puedan ser incautados por Rusia en represalia, la posibilidad de contrarrestar dichos daños con activos rusos en poder del bloque.

El texto, que se está debatiendo y aún podría cambiar, también dice que la UE pondría en marcha un mecanismo que ofreciera garantías incondicionales, irrevocables y de que el bloque reembolsaría rápidamente los activos del banco central ruso en cualquier circunstancia si surgiera la necesidad.

Al ser consultados por las posibilidades de que el texto se adopte en esta forma, diplomáticos de la UE dijeron que la falta de un límite a las garantías sería un problema para muchos países. (Reporte de Jan Strupczewski, Lili Bayer y Andrew Gray, editado en español por Javier Leira)