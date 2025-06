Nuevo Real Madrid, misma necesidad de reacción

Tras una temporada sin títulos, el Real Madrid viajó a Estados Unidos con un nuevo entrenador e incorporaciones con el objetivo de ganar la primera edición del renovado Mundial de Clubes.

Dos semanas después, el club de las 15 Copas de Europa cerró la fase de grupos con más dudas que certezas.

Sin embargo, este jueves en Filadelfia ofreció su actuación más convincente del torneo: un 3-0 sobre el Red Bull Salzburgo que no solo le aseguró el primer puesto del Grupo H, sino que también despejó, al menos parcialmente, algunas de las incógnitas que había dejado su rendimiento irregular en las jornadas previas.

La marcha del técnico italiano Carlo Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso y los defensas Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold parecían vaticinar la reconversión inmediata del club blanco, tras una temporada con sequía de títulos.

Pero durante el torneo en Estados Unidos el equipo ha arrastrado problemas, como la pérdida de impacto del brasileño Rodrygo, el rendimiento intermitente de Vinícius Jr, las dolencias en el hombro de Jude Bellingham y la gastroenteritis que marginó a Kylian Mbappé.

Además, han aparecido nuevas lagunas, como la baja forma del recién llegado Trent.

Si bien el Real Madrid de Xabi Alonso apenas ha echado a rodar, las esperanzas que la afición y el club habían depositado en este nuevo torneo elevan la preocupación de cara a la fase de eliminación directa, donde se encontrará con la Juventus, el martes en Miami.

Para evitar volver a casa prematuramente, el tolosarra tendrá que revisar los apuntes recolectados durante los tres primeros partidos para retocar el sistema y las piezas.

– El adiós de Modric –

Una de ellas dirá adiós tan pronto como el Real Madrid abandone Estados Unidos: el croata Luka Modric, que luego de 13 años como fijo en el centro del campo, buscará nuevos desafíos, presumiblemente en el AC Milan.

Todavía rengueante por la retirada del alemán Toni Kroos en 2024, el Real Madrid debe buscar más soluciones a futuro en un medio campo ahora sin el croata, que podrían empezar a llegar en agosto con el arribo del joven refuerzo argentino Franco Mastantuono.

Las otras dos incorporaciones por ahora han tenido actuaciones dispares: el joven central Dean Huijsen, de 20 años, se ha integrado a la perfección, y ha demostrado tener galones para ser un fijo en la defensa.

Pero el lateral derecho Trent Alexander-Arnold no ha comenzado con el mejor pie. Sin un gran estado de forma, aún no ha podido compensar su falta de sacrificio defensivo con un aporte valioso en la construcción del juego. Una crítica que arrastraba desde Liverpool. Bellingham, al quirófano Aunque el recorrido por ahora haya sido algo decepcionante, no es del todo sorprendente tras una temporada con más grises que claros para el equipo merengue. El Mundial de Clubes servirá de primer ensayo para determinar el rumbo y tomar varias decisiones para las próximas semanas. El centrocampista Jude Bellingham parece por fin decidido a poner fin a sus molestias de hombro y podría pasar ahora por el quirófano, para recuperar su mejor versión. Más difíciles serán las decisiones de la dirección deportiva respecto a llegadas... y salidas. Antes y durante el torneo, han surgido rumores sobre el futuro del brasileño Rodrygo, que podría estar disputando también sus últimos partidos como jugador blanco. Pese a haber sido protagonista de grandes noches para el madridismo, el atacante de 24 años parece ser uno de los sacrificados en aras de acometer más fichajes. Tras un torneo en el que ni él ni su compatriota Vinícius Jr. habían brillado, el joven canterano Gonzalo García ha aprovechado sus minutos para postularse como un recurso en el ataque del primer equipo. Este jueves, sin embargo, Vini fue clave ante el Salzburgo, dejando atrás su discreto rendimiento anterior. El Real Madrid ha logrado un corto aprobado en la fase de grupos, y ahora es labor de Xabi Alonso reajustar sus piezas para aspirar en lo que resta de torneo al notable o al sobresaliente, el estándar mínimo para el exigente club blanco.