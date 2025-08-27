Nuevo revuelo en Italia por página web que comparte fotos de mujeres sin su consentimiento

Tras un escándalo la semana pasada en Italia en torno a un grupo que compartía en Facebook fotos de mujeres sin su consentimiento, otra página web similar ha provocado este miércoles una nueva polémica.

El grupo "Mia Moglie" ("mi esposa" en italiano), descubierto por una activista feminista, contaba con varios miles de miembros y compartía fotos de mujeres, a veces en situaciones íntimas, sin su conocimiento. Alertado por numerosas denuncias, Facebook decidió rápidamente cerrar este grupo.

Esta vez, es el foro en línea "Phica.net", denunciado el miércoles por la eurodiputada italiana Alessandra Moretti, el que está causando revuelo.

La política anunció en un vídeo publicado en Instagram que había presentado una denuncia contra este sitio web.

"Recientemente descubrí que yo también era víctima de un sitio pornográfico frecuentado por miles de hombres, en el que se habían subido cientos de mis fotos desde 2014", indicó.

Su anuncio provocó inmediatamente la reacción de otras mujeres políticas que revelaron haber sido víctimas o reclamaron un debate parlamentario para frenar este fenómeno.

El foro Phica lleva activo desde 2005, informaron el miércoles varios medios de comunicación italianos que, tras registrarse en el sitio web, indicaron que las fotos más difundidas son las tomadas en la playa, en topless o en situaciones íntimas.