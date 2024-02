Este sábado ha habido concentraciones en varias ciudades para pedir al Gobierno un acuerdo para facilitar la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza y exigir la convocatoria de elecciones anticipadas.

La manifestación más importante ha sido un sábado más en Tel Aviv, auqneu también ha habido concentraciones en Jerusalén y ante la residencia particular del primer ministro Benjamin Netanyahu en Cesarea.

En Tel Aviv las familias de los secuestrados han gritado por los rehenes "que no pueden estar aquí para gritar por sí mismos" en la que supone la 19ª semana consecutiva en la rebautizada plaza de los Rehenes de la ciudad.

Los convocantes han anunciado un cambio en el formato de la concentración y a partir de ahora solo habrá intervenciones de las familias e los rehenes, sin actuaciones musicales.

Un portavoz del Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos, Haim Rubinstein, ha sido el encargado de inaugurar el acto con un minuto de silencio e invitando a los miles de asistentes a pensar en los militares que combaten en Gaza.

"Hoy en el escenario las familias gritarán el nombre de sus seres queridos que están en los túneles de Gaza, que no pueden estar aquí para gitar por sí mismos", ha declarado, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Rubinstein ha reprochado la actitud del actual gobierno y se ha referido en particular a su negativa a enviar siquiera representación a las negociaciones de El Cairo convocadas el pasado jueves.

"Puede que las demandas de Hamás sean altas. No pedimos un acuerdo a cualquier precio, lo comprendemos, pero la negociación acaba de empezar. Hay que entrar ya en la sala de negociaciones", ha apuntado.

Familiares de otros secuestrados han instado igualmente a Netanyahu a negociar su liberación.

Mientras, cientos de manifestantes se han concentrado frente a la sede oficial de la Presidencia israelí para pedir un acuerdo por los rehenes y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Después de esta concentración los asistentes han partido hacia la plaza de París para manifestarse frente a la residencia oficial del primer ministro Netanyahu.