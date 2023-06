Nuevo servicio Event Streams de Boomi facilita la integración a escala por eventos

CHESTERBROOK, Pensilvania.--(BUSINESS WIRE)--jun. 14, 2023--

Boomi™, líder en conectividad y automatización inteligente, presentó hoy Event Streams, un servicio empresarial de colas de mensajes y streaming para varios usuarios (arrendatarios) totalmente alojado y gestionado dentro de la plataforma Boomi. Este nuevo servicio ya se puede conseguir en Boomi y en AWS Marketplace para que las organizaciones puedan crear integraciones más resistentes, escalables y en tiempo real que con los procesos tradicionales de integración punto a punto.

La necesidad de intercambiar datos de forma escalable y oportuna ha crecido dado que las empresas demandan cada vez más recursos para tomar decisiones precisas que impulsen los objetivos empresariales. Sin embargo, los equipos informáticos de las organizaciones suelen dedicar demasiado tiempo a tareas ad hoc en lugar de concentrarse en proyectos más complejos que contribuyan mejor a la salud general del negocio.

Con Boomi Event Streams, los clientes pueden agilizar y simplificar la entrega de los resultados empresariales dinámicos al facilitar la creación de conexiones de alto rendimiento, escalables y basadas en eventos para casos de uso de integración exigentes. La gestión y supervisión de los flujos basados en eventos se simplifica con una única interfaz de usuario, con lo cual se puede centralizar el desarrollo de la integración, la gestión y la supervisión de todos los casos de uso de la integración. Esto, a su vez, automatiza los procesos cotidianos que pueden resolver cuestiones más tácticas y al mismo tiempo, libera recursos informáticos para un trabajo de mayor valor agregado.

Según Carl Lehmann, analista de investigación ejecutivo de 451 Research, parte de S&P Global Market Intelligence, "una empresa que se orienta por eventos mantiene un estado de alerta constante y puede detectar con rapidez cualquier cambio repentino en la ejecución, el rendimiento, la dinámica del mercado, los riesgos empresariales y las oportunidades de los clientes y responder con eficacia según corresponda. Prácticamente todos los indicadores clave de rendimiento se pueden mejorar y se pueden lograr mejores resultados empresariales, por ejemplo, mantener el inventario en niveles óptimos, ejecutar transacciones financieras sin demora, operar líneas de producción sin obstáculos y reducir errores, al invertir en tecnologías que permitan organizar la empresa con una orientación por eventos". 1

Las empresas de todos los sectores que necesitan información y datos en tiempo real, que van desde el comercio minorista hasta la fabricación, pueden recurrir a Boomi Event Streams para crear integraciones resilientes y establecer procesos confiables.

"Confiamos en la plataforma Boomi para acelerar y simplificar la integración de nuestras aplicaciones y sistemas de back-end y derrumbar los silos de datos", explicó Prexa Dave, gerente de Integración de Nutanix. "Como pioneros en infraestructura hiperconvergente, siempre apuntamos a aumentar la automatización y generar eficiencia. Por eso estamos encantados de que Boomi presente un servicio de Event Streams. Con las capacidades de streaming de eventos integradas en la plataforma Boomi, podremos tomar decisiones mejor fundadas, adaptarnos rápidamente y establecer procesos fidedignos y automatizados, todo en función del flujo constante de datos en tiempo real en todo nuestro entorno empresarial".

"Con Event Streams, los clientes podrán agilizar sus esfuerzos en un único producto, al acelerar los proyectos para afrontar las necesidades empresariales en rápida evolución", aseguró Ed Macosky, director de productos de Boomi. "La velocidad, la productividad, la flexibilidad y la conectividad son valores clave en Boomi y Event Streams nos permite ampliar nuestra misión, es decir, conectar a todos con todo, en cualquier lugar".

Con la confianza de sus casi 20.000 clientes globales en todas las industrias por su velocidad, facilidad de uso y menor costo total de propiedad, la plataforma Boomi nativa de la nube suministra capacidades integrales para acelerar los resultados comerciales con total facilidad. Entre ellas se destacan la integración de aplicaciones, la gestión de datos maestros, la gestión de API, la automatización de los flujos de trabajo, el control de la calidad de los datos y la gestión de redes B2B/EDI.

Siendo una empresa mundial de software como servicio (SaaS) líder en su categoría, Boomi cuenta con una creciente comunidad de más de más de 100.000 miembros y uno de los principales conjuntos de integradores de sistemas globales (GSI) en el espacio de la iPaaS. La empresa cuenta con una red mundial de casi 800 socios, entre los que se destacan Accenture, Deloitte, SAP y Snowflake y colabora con los proveedores de servicios en la nube a hiperescala más prominentes del mercado.

Boomi ha sido incluida hace poco en las listas Deloitte Technology Fast 500™ e Inc. 5000 por ser una de las empresas tecnológicas más innovadoras y de más rápido crecimiento de Estados Unidos, además de haber ganado tres premios Stevie ® internacionales, en las categorías Empresa del año (dos años consecutivos) e Innovación en productos, el premio Gold Globee ® en la categoría de Plataforma como servicio (PaaS), el premio al Mérito en tecnología en la categoría de servicios en la nube, el premio Stratus por ser líder mundial en informática en la nube en 2022 y recibió la prestigiosa calificación de 5 estrellas durante dos años consecutivos en la CRN Partner Program Guide, una lista definitiva de los programas más notables de los proveedores tecnológicos líderes del sector, que ofrecen productos innovadores y servicios flexibles mediante el canal informático.

