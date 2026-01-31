Nuevo tropiezo liguero del Bayern, el Dortmund podría seguir acercándose

Una semana después de sufrir ante el Augsburgo su primera derrota en esta Bundesliga, el Bayern de Múnich no pudo pasar del empate 2-2 en el campo del Hamburgo, un equipo que lucha por la permanencia, este sábado en la 20ª jornada.

Con 51 puntos, el Bayern brinda ahora una buena oportunidad al Borussia Dortmund (2º, 42) para aproximarse a seis unidades en la clasificación, en caso de victoria del equipo amarillo el domingo en el césped de su Westfalenstadion ante el colista Heidenheim.

El Dortmund ya había aprovechado el pasado fin de semana para reducir su desventaja de 11 a 8 puntos, con lo que reforzaría todavía más su ambición de reabrir una lucha por el título que hasta ahora parecía cerrada.

En el partido de este sábado, el Bayern se vio abajo en el marcador por un penal transformado por el portugués Fabio Vieira en el 34', pero el inglés Harry Kane (42') y el colombiano Luis Díaz (46') remontaron para los bávaros.

Kane suma así 22 dianas en esta Bundesliga y dobla al segundo de la tabla de máximos anotadores, Deniz Undav (Stuttgart, que lleva 11.

Pero lejos de asegurar su triunfo, el Bayern vio cómo el Hamburgo (13º) reaccionaba con el 2-2, que terminó siendo definitivo, por un gol del croata Luka Vuskovic en el 53'.

En la última media hora de partido, la presión del Bayern fue asfixiante pero no suficiente para conseguir el triunfo, disparando los nervios después de encadenar un segundo partido liguero sin triunfo.

Entre medias, eso sí, el Bayern ganó 2-1 en Eindhoven al PSV en la Liga de Campeones, donde pasó automáticamente a octavos de final en calidad de segundo clasificado de la fase regular, solo superado por el Arsenal inglés.

"El empate de hoy sabe a derrota. Queríamos más, pero si nos miran a las caras de los jugadores creo que las señales son buenas de cara a la próxima semana, estamos deseando salir al ataque", declaró el arquero Manuel Neuer a la televisión Sky.

- Hoffenheim, a nueve puntos -

El Hoffenheim (42 puntos) recortó a nueve puntos su desventaja con el líder Bayern ya que se impuso 3-1 en su partido del sábado al Unión Berlín (9º).

El equipo revelación sigue asombrando en Alemania: la modesta formación de SinSheim nunca había conseguido, en toda su historia, una cosecha tan alta de puntos a estas alturas de la competición.

Decidió su partido de este sábado justo antes del descanso, con un doblete del croata Andrej Kramaric (minutos 42' y 45'), a lo que siguió luego un tanto en contra de Diogo Leite (47').

Los berlineses solo consiguieron maquillar su derrota con un gol de Rani Khedira (68') mediada la segunda mitad.

- El Leipzig se descuelga -

Por detrás, el RB Leipzig (4º) queda ya descolgado a seis puntos del tercer puesto al perder 2-1 en su estadio ante el Maguncia (16º).

El Leipzig ve ahora amenazada su posición en la tabla, la última dentro de la zona de clasificación a la próxima Liga de Campeones, ya que el Stuttgart (5º) tiene los mismos puntos y el domingo recibe al Friburgo (7º).

El Bayer Leverkusen (6º) salió por su parte victorioso 3-1 de su visita a otro aspirante a los puestos europeos, el Eintracht Fráncfort (8º), mientras que el Augsburgo (11º), después de su hazaña del pasado fin de semana ante el Bayern, se impuso esta vez al modesto St Pauli (17º) por 2-1.

En tablas, con un 1-1, terminó el pulso entre Werder Bremen (15º) y Borussia Mönchengladbach (12º), dos históricos que vagan por la mitad baja de la clasificación.