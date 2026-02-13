Nuevos astronautas parten a la Estación Espacial Internacional tras evacuación médica

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Una nueva tripulación despegó el viernes rumbo a la Estación Espacial Internacional para reemplazar a los astronautas que regresaron a la Tierra antes de tiempo en la primera evacuación médica de la NASA.

SpaceX lanzó a los sustitutos lo antes posible a pedido de la NASA. Los astronautas de Estados Unidos, Francia y Rusia se embarcaron en una misión que se espera que dure entre ocho y nueve meses, hasta el otoño. Se espera que lleguen al puesto orbital el sábado, cubriendo las vacantes que dejaron sus colegas evacuados el mes pasado y devolviendo a la EEI su plantel al completo.

“Resulta que el viernes 13 es un día de mucha suerte”, dijo por radio el centro de lanzamiento de SpaceX una vez que los astronautas alcanzaron la órbita. “Ha sido todo un viaje”, respondió la comandante de la cápsula, Jessica Meir.

La agencia espacial estadounidense tuvo que suspender caminatas espaciales y aplazó otras tareas mientras esperaba la llegada de Meir y Jack Hathaway, de la NASA; de la francesa Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea, y del cosmonauta ruso Andrei Fedyaev. Se unirán a los tres astronautas —un estadounidense y dos rusos— que han mantenido el laboratorio orbital en funcionamiento durante el último mes.

Satisfecha con los procedimientos médicos vigentes, la NASA no ordenó chequeos adicionales a la tripulación antes del despegue y no envió nuevos equipos de diagnóstico. Una máquina de ultrasonidos que ya estaba en la EEI para labores de investigación se empleó de forma intensiva con el tripulante enfermo el 7 de enero. La agencia no ha revelado la identidad del paciente ni qué problema padecía. Los cuatro astronautas que regresaron fueron directamente al hospital después de amerizar en el Pacífico cerca de San Diego.

Era la primera vez en 65 años de vuelos espaciales tripulados que la NASA acortó una misión por razones médicas.

A medida que las misiones se vuelven más largas, la NASA busca constantemente mejorar el equipo médico de la estación espacial, señaló la subdirectora del programa, Dina Contella. “Pero hay muchas cosas que simplemente no son prácticas y ahí es cuando necesitas traer a los astronautas de regreso desde el espacio”, declaró a principios de semana.

Como preparación para viajes a la Luna y a Marte, donde la atención médica será aún más difícil, los recién llegados probarán un filtro diseñado para convertir agua potable en líquido intravenoso de emergencia, pondrán a prueba un sistema de ultrasonidos que depende de inteligencia artificial y realidad aumentada en lugar de expertos en tierra y realizarán ecografías de sus yugulares en un estudio sobre coágulos sanguíneos.

También demostrarán sus habilidades de alunizaje en una prueba simulada.

Adenot es la segunda francesa en viajar al espacio. Tenía 14 años cuando Claudie Haignere voló a la estación espacial rusa Mir en 1996, lo que la inspiró a convertirse en astronauta. Haignere viajó hasta Cabo Cañaveral para animarla.

Hathaway, como Adenot, es nuevo en el espacio, mientras que Meir y Fedyaev realizan su segundo viaje a la EEI. Justo antes del despegue, Fedyaev lideró a su tripulación para gritar “Poyekhali” —en ruso, “¡Vamos!”—, la palabra pronunciada en el despegue por la primera persona que viajó al espacio, el soviético Yuri Gagarin, en 1961.

En su primera misión en 2019, Meir participó en la primera caminata espacial realizada únicamente por mujeres. Su compañera entonces, Christina Koch, está entre los cuatro astronautas del Artemis II que se espera que vuele alrededor de la Luna tan pronto como en marzo. Está previsto que ambas tripulaciones conecten por radio.

Meir no estaba segura de que los astronautas regresarían a la Luna durante su carrera. “Ahora estamos justo aquí, al borde de la misión Artemis II”, dijo antes del despegue. “El hecho de que ellos estarán en el espacio al mismo tiempo que nosotros… es tan genial ser astronauta ahora, es tan emocionante”.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.