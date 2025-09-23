Nuevos ataques aéreos rusos dejan dos muertos en Ucrania
Ataques aéreos de Rusia dejaron dos muertos en Ucrania el martes de madrugada, informó el ejército u
- 1 minuto de lectura'
Ataques aéreos de Rusia dejaron dos muertos en Ucrania el martes de madrugada, informó el ejército ucraniano, mientras que el Ministerio de Defensa ruso anunció haber interceptado varios drones de Kiev que se dirigían hacia Moscú.
Rusia lanzó un total de tres misiles y 115 drones contra territorio ucraniano durante la noche, informó la fuerza aérea de Kiev.
La mayoría de los drones fueron interceptados por la defensa aérea, pero un civil murió en la región de Zaporiyia (sur) y otro en la región de Odesa.
"Rusia continuó su terror contra el pueblo de Ucrania, atacando a la población civil en múltiples regiones del país", dijo la primera ministra Yulia Sviridenko en redes sociales.
Pidió de nuevo a los aliados de Kiev que envíen más sistemas de defensa aérea.
"Cada retraso en el fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania significa más vidas perdidas", afirmó.
Ucrania también está intensificando sus ataques contra Rusia con drones de largo alcance.
El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber destruido 69 drones ucranianos sobre su territorio, sin que se reportaran daños. De ellos, más de diez tenían como objetivo Moscú, la capital, dijo en redes sociales su alcalde, Serguéi Sobianin.
bur-brw/pc/arm
