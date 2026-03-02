Nuevos ataques contra una base en Irak que alberga combatientes respaldados por Irán

Nuevos ataques alcanzaron una base militar iraquí que alberga al grupo armado proiraní Kataeb Hezbolá, informó el lunes una fuente del grupo.

"Tres ataques alcanzaron Jurf al-Nasr", dijo a la AFP una fuente de Kataeb Hezbolá, en referencia a una base militar que sirve como uno de los principales bastiones del grupo armado, que ha sido atacado repetidamente desde el inicio de la campaña de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Irak, que recientemente recuperó cierto grado de estabilidad pero que durante mucho tiempo fue objeto de una lucha de influencias entre Estados Unidos e Irán, afirmó que no quiere verse arrastrado a la guerra.

Sin embargo, varios grupos armados iraquíes apoyados por Irán y conocidos como la Resistencia Islámica en Irak, entre ellos Kataeb Hezbolá, han señalado que no permanecerán "neutrales" y que defenderán a la república islámica.

Un grupo en la sombra llamado Saraya Awliya al-Dam (Guardianes de la Sangre), que afirma formar parte de la Resistencia Islámica en Irak, reivindicó en Telegram la autoría de los ataques con drones de primera hora del lunes contra el aeropuerto de Bagdad.

En otro incidente ocurrido en la región del Kurdistán, en el norte de Irak, un fotógrafo de la AFP vio cómo los sistemas de defensa aérea interceptaban al menos dos drones cerca del aeropuerto de Erbil.

Desde el inicio de la campaña de Estados Unidos e Israel contra Irán, se han interceptado multitud de drones sobre Erbil, que alberga tropas de la coalición liderada por Estados Unidos y también un importante complejo del consulado estadounidense.