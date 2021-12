Nuevos chips fotónicos para imágenes de alto contraste

Investigadores chinos han desarrollado un chip fot贸nico plano con transmisi贸n angular adaptada para obtener im谩genes microsc贸picas 贸pticas de alto contraste.

Investigadores de la University of Science and Technology of China han descubierto que utilizando un chip fot贸nico plano con transmisi贸n angular personalizada como sustrato de muestra, una microscop铆a de campo brillante est谩ndar puede proporcionar im谩genes de microscop铆a de campo oscuro y de reflexi贸n interna total (TIR) con un montaje experimental.

La microscop铆a de campo brillante es una de las microscop铆as 贸pticas m谩s simples, que utiliza rayos de luz para producir una imagen oscura sobre un fondo brillante. Sin embargo, las limitaciones de la microscop铆a de campo brillante incluyen bajo contraste para muestras de absorci贸n d茅bil y baja resoluci贸n debido a la apariencia borrosa del material desenfocado.

Aunque la microscop铆a de campo oscuro y la microscop铆a TIR pueden resolver el problema del bajo contraste, necesitan elementos 贸pticos complejos que son dif铆ciles de integrar y operar debido a su gran tama帽o.

El nuevo chip fot贸nico plano elimina la necesidad de un condensador voluminoso u objetivo especial para realizar iluminaci贸n de campo oscuro o TIR. Por lo tanto, puede funcionar como un dispositivo miniaturizado de im谩genes de alto contraste para el desarrollo de microscopios compactos y vers谩tiles, seg煤n el art铆culo de investigaci贸n publicado en la revista Nature Communications.

El chip fot贸nico es de estructura simple, f谩cil de integrar, de bajo costo y f谩cil de operar dijo, citado por Xinhua, Zhang Douguo, l铆der del equipo de investigaci贸n y profesor de la universidad, y agreg贸 que se puede aplicar para producir las im谩genes de ambos espec铆menes en el aire y las c茅lulas vivas en el medio l铆quido.