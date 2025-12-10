Nuevos contratos y recién nacidos van de la mano para Kyle Schwarber de los Filis

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Para Kyle Schwarber, sus nuevos contratos y los recién nacidos parecen ir de la mano.

Horas después de que Schwarber firmara un acuerdo de US$79 millones por cuatro años para unirse a los Filis en marzo de 2022, su esposa, Paige, dio a luz al primer hijo de la pareja, Kade.

Esta semana, Schwarber alcanzó un acuerdo de US$150 millones por cinco años para permanecer con los Filis, justo antes del esperado nacimiento de una hija.

"Fui capaz de ir rápidamente a Filadelfia ayer para hacerme todos los exámenes físicos y todo eso para volver aquí a Ohio y asegurarme de que no me metan en problemas o algo así si me pierdo el nacimiento de mi hija", dijo Schwarber durante una conferencia de prensa por Zoom el miércoles.

"Esto es un poco un recuerdo de hace cuatro años cuando acordamos el contrato, pero ella realmente entró en trabajo de parto esa noche. Aquí estamos acercándonos. Podría suceder cualquier día, pero estoy feliz de que pudieron acomodar eso, llevarme allí, traerme de vuelta, así que ahora estaré aquí, asegurándome de que cuando nuestra pequeña llegue al mundo, estaré aquí".

Su hija será la primera después de un par de hijos.

Schwarber, que cumplirá 33 años en marzo, estableció sus mejores marcas personales este año con 56 jonrones para comandar la Liga Nacional, y 132 carreras impulsadas, la cifra más alta de las Grandes Ligas, junto con un promedio de bateo de .240 y un OPS de .928. Anotó 111 carreras, la cifra más alta de su carrera, liderando el club a su segundo título consecutivo del Este de la Liga Nacional. Sus 23 jonrones contra lanzadores zurdos establecieron un récord de las Grandes Ligas para un bateador zurdo.

"No quiero conformarme con un gran año", dijo Schwarber. "Quiero jugar este juego por mucho tiempo y quiero seguir siendo grandioso y quiero seguir ayudando a los Filis, intentar ganar una Serie Mundial y múltiples Series Mundiales durante mi tiempo aquí".

Schwarber se reunió con los Rojos de Cincinnati de su estado natal durante el proceso de agencia libre.

"Estaba impresionado", dijo. "Paige y yo fuimos a Cincinnati y pudimos reunirnos, sentarnos y tener la conversación con ellos y escucharlos. Iban en serio y querían intentar llevarme a Cincinnati".

El presidente de operaciones de béisbol de los Filis, Dave Dombrowski, hizo de mantener a Schwarber una prioridad.

"Ha sido un factor decisivo para nosotros desde el día en que llegó para ayudar a cambiar la cultura", dijo Dombrowski. "No teníamos a nadie más en nuestro clubhouse cuando llegué que hubiera ganado un campeonato mundial".

Schwarber fue seleccionado por los Cachorros con la cuarta elección en el draft amateur de 2014 y dos años después regresó justo para la Serie Mundial tras sufrir un desgarro del ligamento cruzado anterior izquierdo y ayudó a Chicago a ganar su primer título desde 1908.

Fue enviado a las menores por dos semanas en 2017 y fue dejado ir después de batear .181 en 2020. Firmó un contrato de US$10 millones por un año con Washington.

"En la cima de la montaña, ganas una Serie Mundial, luego estás bateando .170. Estás en Triple-A el año siguiente. 2020, no renovado y luego más o menos capaz de volver y ser el jugador que sabes que podrías ser. Y luego llegas a los cuatro años en Filadelfia y realmente sientes que has encontrado tu ritmo y tienes la identidad de quién querías ser en las Grandes Ligas, ¿verdad? Y todavía hay cosas en las que mejorar".

El 25 de junio, conectó un par de jonrones de dos carreras en una victoria 12-5 en casa de los Yankees de Nueva York el viernes por la noche. El primer batazo, su jonrón número 319 en su carrera, superó a Mark McGwire por la mayor cantidad de jonrones entre los primeros 1.000 hits de un jugador.

Su hit histórico fue atrapado por un fanático de los Filis que asistía con sus amigos en los asientos del jardín derecho-central del Yankee Stadium. Se reunió con el trío después del juego, les dio una pelota autografiada a cada uno y se intercambiaron abrazos. Cuando fue a buscar una tercera pelota para autografiar, uno de los tres dijo que solo quería que Schwarber volviera a firmar con los Filis.

"Resonar con una organización y resonar con una base de fanáticos es una gran parte de por qué lo haces", dijo. "Quieres que la gente, quieres que los niños pequeños, quieres que cualquiera en un juego y al final del día mire hacia arriba y quieras que estén usando tu camiseta o que miren a su mamá y papá y digan: 'Oye, quiero ser como Kyle'".

___

