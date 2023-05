Nuevos datos clínicos sobre Vuse ponen de manifiesto los efectos beneficiosos que la reducción de los daños del tabaco tiene para la salud pública

Londres--(business wire)--may. 30, 2023--

Los últimos resultados de uno de los mayores estudios sobre productos de vapor, en el que se analizó Vuse, la marca insignia de BAT, acaban de publicarse en la revista Internal and Emergency Medicine ( https://link.springer.com/article/10.1007/s11739-023-03294-9 ) .

One of the largest ever vapour product studies compared clinical measurements from exclusive Vuse consumers with smokers (Graphic: Business Wire)

En este estudio se compararon las mediciones clínicas de consumidores exclusivos de Vuse con las de fumadores. Los resultados muestran que los participantes consumidores de Vuse presentaban diferencias favorables en los biomarcadores de exposición (BdE) y los biomarcadores de daño potencial (BdDP) relevantes para las enfermedades relacionadas con el tabaquismo en comparación con los fumadores.

Se ha observado que los consumidores de Vuse presentan biomarcadores de exposición significativamente más bajos a los principales agentes tóxicos del humo de los cigarrillos definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) iii. Los datos también mostraron diferencias favorables entre los consumidores de Vuse y los fumadores en todos los biomarcadores de daño potencial medidos, de los cuales tres fueron estadísticamente significativos.

El Dr. James Murphy, director de Investigación y Ciencia de BAT, declaró: «El vapeo gana cada vez más importancia, ya que los fumadores adultos buscan productos de nicotina alternativos que tengan menos riesgo. Por eso estos resultados son tan importantes para Vuse, BAT y los consumidores, ya que nos permiten comprender mejor el impacto positivo en el mundo real del vapeo en comparación con el tabaquismo. En la investigación queda demostrada una clara diferencia entre los usuarios de Vuse y los fumadores, y se refuerza el potencial de riesgo reducido y el papel del vapor en la reducción de daños del tabaco».

«Me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los que han participado y ayudado a realizar este estudio. Es otro gran paso adelante en nuestro camino hacia la construcción de “A Better Tomorrow”».

Los productos de vapor son los productos de tabaco y nicotina alternativos más ampliamente estudiados y aceptados a nivel mundial. Los datos científicos de los productos de vapor de BAT se han publicado en más de 80 revistas revisadas por expertos y se suman al peso de las pruebas que apoya el papel de esta categoría en la reducción de daños del tabaco. El innovador método transversal de este estudio, que es uno de los mayores realizados sobre productos de vapor, proporciona información clave sobre el impacto real del vapeo en la salud.

Vuse es la primera marca mundial de vapeo por cuota de mercado iv y la primera marca mundial de vapeo neutro en carbono. v Los productos Vuse están disponibles en 33 mercados, con más de 10 millones de consumidores en todo el mundo.

En función de los biomarcadores medidos, en comparación con los fumadores, los consumidores de Vuse que utilizaban exclusivamente el producto mostraron:

Acerca de este estudio Este estudio clínico de participantes consumidores de Vuse, fumadores, exfumadores y personas que nunca han fumado, ofrece un análisis exhaustivo de 17 biomarcadores de exposición (BdE) a los principales agentes tóxicos del humo del cigarrillo, biomarcadores de daño potencial (BdD) y medidas fisiológicas relevantes para afecciones cardiovasculares, enfermedades respiratorias y cáncer.

Todos los participantes vivían en el Reino Unido, tenían entre 19 y 55 años y gozaban de buena salud general. Se inscribieron y estudiaron cuatro grupos diferentes.

Comprendían:

A todos los participantes se les realizaron pruebas de cotinina urinaria, un biomarcador de la exposición a la nicotina, y de monóxido de carbono exhalado para confirmar su consumo de nicotina autodeclarado y su condición de fumadores. A los grupos de consumidores exclusivos de Vuse y de exfumadores también se les realizó la prueba del biomarcador CEVal para garantizar que no habían fumado cigarrillos durante los seis meses anteriores.

Además de la amplia gama de BdE y BdDP evaluados, otra ventaja del diseño de este estudio fue el número relativamente elevado de participantes (n = 213 reclutados), mayor que el de cualquier otro estudio previo de este tipo sobre vapores.

A diferencia de los estudios longitudinales, en los que los participantes acuden a múltiples visitas clínicas durante un largo período de tiempo, los participantes en este estudio realizaron una única visita clínica durante la noche, en la que los médicos analizaron su aliento, orina y sangre para medir sus BdE y BdD y tomaron otras medidas clínicas relevantes para la salud.

Los participantes utilizaron sus propios productos Vuse y marcas de cigarrillos e hicieron un uso típico de ellos durante las 24 horas que duró el estudio. Durante el estudio no se controlaron los patrones de uso ni el consumo general de los participantes, ya que el objetivo era evaluar los impactos medidos entre las personas que utilizaban los productos de forma «normal» y no de forma controlada.

Acerca de BAT BAT es una empresa líder en bienes de consumo multicategoría cuyo propósito es construir «A Better Tomorrow™». Para ello, reduce el impacto de su negocio en la salud mediante la oferta de una mayor variedad de productos agradables y con menos riesgo para los consumidores adultos.

La empresa tiene muy claro que los cigarrillos combustibles plantean graves riesgos para la salud y que la única forma de evitarlos es no empezar a fumar o dejar de hacerlo. BAT anima a quienes, de otro modo, seguirían fumando, a que cambien por completo a alternativas de riesgo reducido científicamente probadas*†. Para conseguirlo, BAT se está transformando en una empresa de productos de consumo multicategoría verdaderamente centrada en el consumidor.

BAT aspira a tener 50 millones de consumidores de sus productos no combustibles para 2030 y generar 5000 millones de libras esterlinas de ingresos de Nuevas Categorías para 2025. BAT se ha fijado objetivos de ASG ambiciosos, como lograr la neutralidad en carbono para los alcances 1 y 2 en 2030 y eliminar el plástico de un solo uso innecesario, además de hacer que todos los envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables en 2025.

BAT emplea a más de 50 000 personas. El Grupo BAT generó ingresos por 27 650 millones de libras esterlinas en 2022 y un beneficio de explotación de 10 500 millones de libras esterlinas.

La cartera estratégica de la empresa se compone de sus marcas de cigarrillos reconocidas mundialmente y de una creciente gama de productos de tabaco y nicotina de nueva categoría y riesgo reducido*†, así como de productos tradicionales de tabaco no combustible. Entre ellos se incluyen el vapor, los productos para calentar el tabaco, los productos orales modernos, incluidas las bolsitas de nicotina sin tabaco, así como los productos orales tradicionales, como snus y rapé húmedo. En 2022, el número de consumidores de nuestros productos no combustibles ascendió a 22,5 millones, un aumento de 4,2 millones respecto al año 2021.

* Basado en el peso de las pruebas y asumiendo un cambio completo de fumar cigarrillos. Estos productos no están exentos de riesgos y crean adicción.

† Nuestros productos comercializados en EE. UU., incluidos Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak y Camel Snus, están sujetos a la normativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), por lo que no se harán afirmaciones sobre la reducción del riesgo de estos productos sin la autorización de la FDA.

El presente comunicado de prensa no pretende constituir un material promocional de ningún producto. Esta actualización se refiere a nuevos datos científicos y no está dirigida a un mercado específico. Su objetivo es aportar más pruebas científicas que respalden nuestros productos.

