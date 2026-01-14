Nuevos descubrimientos arqueológicos en la Via di Pietralata de Roma

"Es precisamente en contextos como este, aparentemente alejados de los sitios más famosos de la antigua metrópolis, donde emergen elementos que enriquecen la narrativa de la Roma arqueológica como ciudad en expansión y que contribuyeron significativamente a su desarrollo. Los suburbios modernos se revelan así como depositarios de recuerdos profundos, aun por explorar", afirma Daniela Porro, superintendente especial de Roma y responsable de la implementación de un programa de planificación urbana en la zona del Parco delle Acacie 2, a lo largo de la Via di Pietralata.

Iniciadas en el verano de 2022, las investigaciones, bajo la dirección científica de Fabrizio Santi, arqueólogo de la Superintendencia Especial de Roma, continúan y han revelado un área de gran interés que abarca aproximadamente una hectárea, que atestigua una ocupación desde los siglos V-IV a. C. hasta el siglo I d. C. y, con menor frecuencia, entre los siglos II y III d. C.

En la antigüedad, un largo camino atravesaba la zona de excavación, en un terreno que antaño atravesaba un curso de agua que desembocaba en el cercano río Aniene. "Las tumbas identificadas constituyen una importante evidencia de la ocupación de esta parte del suburbio por un grupo familiar adinerado, mientras que las dos piscinas monumentales abren interesantes vías de investigación", explica Fabrizio Santi.

"Podrían ser estructuras relacionadas con actividades rituales o, con menor probabilidad, con fines productivos o de recolección de agua. Un estudio científico en profundidad nos permitirá contextualizar estos hallazgos y comprender su papel en el paisaje antiguo, devolviendo a la comunidad el verdadero significado de estos testimonios del pasado", acota el experto.

En unos meses, una vez finalizada la excavación, se iniciará un plan de puesta en valor de la zona. (ANSA).