Nuevos despidos afectan severamente al Departamento de Educación de EEUU

WASHINGTON (AP) — Una nueva ronda de despidos en el Departamento de Educación está debilitando una agencia que fue duramente golpeada por los despidos masivos de la administración Trump, amenazando con causar nuevas interrupciones a los estudiantes y escuelas del país en áreas que van desde la educación especial hasta la aplicación de los derechos civiles y los programas extracurriculares.

La administración Trump comenzó a despedir a 466 empleados del Departamento de Educación el viernes en medio de despidos masivos en todo el gobierno destinados a presionar a los legisladores demócratas por el cierre federal. Los despidos reducirían la fuerza laboral de la agencia en casi una quinta parte y la dejarían reducida a más de la mitad de su tamaño cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero.

Los recortes forman parte del plan más amplio de Trump para cerrar el Departamento de Educación y repartir sus operaciones a otras agencias. Durante el verano, el departamento comenzó a transferir sus programas de educación para adultos y fuerza laboral al Departamento de Trabajo, y anteriormente dijo que estaba negociando un acuerdo para pasar su cartera de préstamos estudiantiles de US$1,6 billones al Departamento del Tesoro.

Los funcionarios del departamento no han publicado detalles sobre los despidos y no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. AFGE Local 252, un sindicato que representa a más de 2700 trabajadores del departamento, declaró que la información indica que los recortes diezmarán varias oficinas dentro de la agencia.

Todos los trabajadores, excepto un pequeño número de altos funcionarios, están siendo despedidos en la oficina que implementa la ley que garantiza que millones de estudiantes con discapacidades reciban apoyo de sus escuelas, indicó el sindicato. Se desconoce el número de despidos en la Oficina de Derechos Civiles, que investiga denuncias de discriminación en las escuelas y universidades del país.

Los despidos eliminarían o reducirían drásticamente los equipos que supervisan el flujo de fondos de subvenciones a las escuelas de todo el país, señaló el sindicato.

Afecta a la oficina que supervisa la financiación del Título I para las escuelas de bajos ingresos del país junto con el equipo que gestiona los Centros de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI, la principal fuente de financiación federal para programas extracurriculares y de aprendizaje de verano.

También afectará a una oficina que supervisa TRIO, un conjunto de programas que ayudan a estudiantes de bajos ingresos a seguir estudios universitarios, y otra que supervisa la financiación federal para universidades históricamente negras.

En un comunicado, la presidenta del sindicato, Rachel Gittleman, sostuvo que las nuevas reducciones, además de los despidos anteriores, “empeorarán el daño a los estudiantes de K-12, estudiantes con discapacidades, estudiantes universitarios de primera generación, estudiantes de bajos ingresos, maestros y juntas educativas locales”.

El Departamento de Educación tenía alrededor de 4100 empleados cuando Trump asumió el cargo. Después de los nuevos despidos, quedaría con menos de 2000. Los despidos anteriores en marzo habían reducido el departamento a la mitad, pero algunos empleados fueron recontratados después de que los funcionarios decidieran que habían recortado demasiado.

Los nuevos despidos provocaron condenas de una variedad de organizaciones educativas.

Aunque los estados diseñan sus propias competencias para distribuir fondos federales para los Centros de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI, el pequeño equipo de funcionarios federales proporcionaba orientación y apoyo “que es absolutamente esencial”, aseguró Jodi Grant, directora ejecutiva de la Alianza para el Aprendizaje Extracurricular.

“Despedir a ese equipo es impactante, devastador, completamente sin fundamento, y amenaza con causar un daño duradero”, dijo Grant en un comunicado.

Los últimos despidos están siendo impugnados en los tribunales por la Federación Americana de Empleados del Gobierno y otros sindicatos laborales nacionales. Su demanda, presentada en San Francisco, asevera que las oficinas de presupuesto y personal del gobierno excedieron su autoridad al ordenar a las agencias que llevaran a cabo despidos en respuesta al cierre.

En un documento judicial, la administración Trump afirmó que el poder ejecutivo tiene amplia discreción para reducir la fuerza laboral federal. Dijo que los sindicatos no podían probar que fueron perjudicados por los despidos porque los empleados no serían realmente despedidos hasta dentro de 30 a 60 días después de recibir el aviso.

___________________________________

La cobertura educativa de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido.

Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.