Nuevos enfrentamientos en la frontera entre Pakistán y Afganistán

Enfrentamientos sacudieron este viernes una zona de la frontera entre Pakistán y Afganistán, dos países que mantienen relaciones muy inestables desde el regreso de los talibanes a Kabul en 2021.

Afganistán y Pakistán ya se enzarzaron en mortales enfrentamientos en octubre, antes de la firma de un frágil alto el fuego que, sin embargo, no logró poner fin a las tensiones.

"Desgraciadamente, esta noche, la parte pakistaní empezó a atacar Afganistán en Kandahar, en el distrito de Spin Boldak, y las fuerzas del Emirato Islámico se vieron obligadas a responder", declaró el viernes el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, en la red social X.

Pakistán, a su vez, culpó a Afganistán del inicio de las hostilidades.

"Hace poco, el régimen talibán afgano recurrió a disparos no provocados" a lo largo de la frontera, escribió Mosharraf Zaidi, portavoz del primer ministro de Pakistán, en X.

"Nuestras fuerzas armadas respondieron de inmediato, de manera adecuada e intensa", añadió.

Habitantes del lado afgano de la frontera contaron a la AFP que el intercambio de disparos comenzó alrededor de las 22:30 (18:00 GMT) y duró unas dos horas.

Ali Mohammed Haqmal, jefe del departamento de información de Kandahar, declaró a la AFP que las fuerzas pakistaníes atacaron con "artillería ligera y pesada" y que el fuego de mortero alcanzó viviendas civiles.

"Los enfrentamientos terminaron, ambas partes acordaron detenerlos", añadió.

No se reportaron víctimas de momento y un corresponsal de la AFP en Chaman, en el lado pakistaní de la frontera, escuchó disparos de artillería y explosiones.

Afganistán y Pakistán mantienen tensas relaciones desde el regreso al poder de los talibanes en Afganistán en 2021.

Islamabad acusa a Kabul de albergar a milicias encabezadas por el movimiento paramilitar pakistaní Taliban Tehreek-e-Taliban (TTP), algo que el gobierno de Afganistán rechaza.

Los enfrentamientos de octubre se saldaron con más de 70 muertos y cientos de heridos. Los combates terminaron con un alto el fuego negociado por Catar y Turquía, pero las negociaciones en Doha y Estambul no lograron sellar una tregua duradera.

Kabul acusó en noviembre a su vecino de llevar a cabo ataques aéreos en una zona fronteriza. Dichos ataques, según la misma fuente, causaron la muerte de 10 personas, nueve de ellas niños. Islamabad negó la acusación.

