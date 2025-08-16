Nuevos fichajes brillan en la victoria inaugural del Man City y Richarlison destaca con el Tottenham

LONDRES (AP) — Tijjani Reijnders y Erling Haaland brillaron para que el Manchester City iniciara su campaña de la Liga Premier aplastando el sábado 4-0 al Wolverhampton.

En un gran día para los nuevos fichajes del City, Reijnders participó en los primeros tres goles —marcando uno él mismo— y Rayan Cherki salió del banquillo para anotar un cuarto gol cerca del final.

El entrenador Pep Guardiola hizo una prioridad el fichaje de Reijnders, del AC Milan, para compensar la salida de Kevin De Bruyne. También incorporó al técnicamente dotado Cherki desde el Lyon, donde debutó a los 16 años.

Reijnders abrió la defensa de los Wolves enviando el balón sobre la defensa, que le permitió a Rico Lewis tener el espacio para encontrar a Haaland, quien anotó su primer gol al 34.

Tres minutos después, Oscar Bobb jugó con Reijnders por la izquierda y el mediocampista neerlandés lanzó un magnífico disparo de primera.

El tercer gol del City llegó a los 61 minutos cuando Reijnders controló hábilmente un balón alto, intercambió pases con Bobb por la derecha y devolvió el balón para que Haaland finalizara con un disparo preciso.

Solo seis minutos después de entrar, el internacional francés Cherki desconcertó a la defensa de los Wolves y eligió su lugar desde 20 metros.

En otros lugares, al Newcastle le faltó contundencia sin su delantero estrella Alexander Isak y empató 0-0 en Aston Villa.

El Tottenham se mostró mucho más afilado, despachando al recién ascendido Burnley 3-0 con dos goles del brasileño Richarlison.

Isak no fue convocado debido a que está presionando para irse al Liverpool, campeón defensor de la liga.

El nuevo fichaje Anthony Elanga se mostró peligroso por la derecha del ataque del Newcastle, pero los visitantes no pudieron aprovechar su posesión.

Ezri Konsa del Villa fue expulsado al 66 por sujetar a Anthony Gordon cuando se dirigía hacia el gol.

El West Ham perdió 3-0 ante el recién ascendido Sunderland, y el Fulham igualó en tiempo de descuento 1-1 en Brighton.

Mohammed Kudus asistió a Richarlison desde la banda derecha en sus dos goles con el Tottenham, el segundo de los cuales fue una exquisita tijera al 60.

Brennan Johnson aprovechó un pase de Pape Sarr poco después para el 3-0 para el Tottenham, campeón de la Liga Europa, que perdió a mitad de semana la Supercopa de la UEFA contra el ganador de la Liga de Campeones, Paris Saint-Germain.

El delantero Eliezer Mayenda y el defensa central Dan Ballard anotaron de cabeza en la segunda mitad para el Sunderland antes de que Wilson Isidor sellara la victoria con un gol en tiempo de descuento.

El penal de Matt O’Riley al inicio del complemento para el Brighton castigó una falta de Sander Berge del Fulham sobre Georginio Rutter cuando corría hacia el área.

Pero el Brighton no pudo lidiar con un tiro de esquina y Rodrigo Muniz disparó el empate en el sexto minuto del tiempo de descuento.

En memoria de Jota

Se guardó un minuto de silencio de manera impecable en todos los encuentros de la Liga Premier en memoria del exdelantero de Liverpool y Wolverhampton Wanderers, Diogo Jota.

Antes de enfrentar al City, los aficionados de los Wolves desplegaron una enorme imagen de Jota, quien jugó dos temporadas con el club de West Midlands antes de unirse al Liverpool en 2020.

Un cartel en su memoria decía “Te recordaremos cuando camines en campos de oro”, y los aficionados en el estadio Molineux corearon su nombre después de un aplauso mientras se izaba una bandera portuguesa.

El viernes, los jugadores y aficionados de Liverpool rindieron emotivos homenajes a Jota y a su hermano, Andre Silva, en Anfield antes y durante el partido contra Bournemouth. Los hermanos murieron en un accidente automovilístico en España el mes pasado.

Liverpool venció 4-2 al Bournemouth en un partido empañado por el presunto abuso racial hacia el delantero de Bournemouth, Antoine Semenyo, por parte de un aficionado. El sábado, Semenyo agradeció a la comunidad futbolística por apoyarlo.

