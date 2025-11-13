Nuevos préstamos bancarios en China caen con fuerza en octubre, incumpliendo las previsiones

PEKÍN, 13 nov (Reuters) - Los nuevos préstamos de los bancos chinos cayeron con fuerza en octubre frente al mes previo, incumpliendo las expectativas del mercado, ya que los hogares y las empresas siguen siendo reacios a endeudarse más debido a las incertidumbres económicas y las tensiones comerciales entre Pekín y Washington.

Con una demanda privada todavía débil en medio de la recesión inmobiliaria, a los responsables políticos les está resultando difícil reactivar la economía a medida que los consumidores chinos se aprietan el cinturón. El aumento de las ayudas políticas aún no ha dado resultados significativos.

"El crecimiento de los préstamos bancarios siguió debilitándose en octubre y el plan de subsidios a los préstamos al consumo no consiguió poner un suelo al crecimiento de los préstamos a los hogares", dijo Leah Fahy, de Capital Economics.

Los bancos concedieron 220.000 millones de yuanes (US$30.890 millones) en nuevos préstamos el mes pasado, por debajo de los 1,29 billones de septiembre, según cálculos de Reuters basados en datos del Banco Popular de China (PBOC) del jueves.

Los analistas encuestados por Reuters esperaban que los préstamos alcanzaran los 500.000 millones de yuanes, igualando los niveles del año previo, al desaparecer los factores estacionales que ayudaron a impulsar las cifras de septiembre.

El PBOC no facilita desgloses mensuales. Reuters calculó la cifra de octubre basándose en los datos de enero-octubre del banco, comparados con la cifra de enero-septiembre.

La entidad dijo que los nuevos préstamos en yuanes totalizaron 14,97 billones de yuanes en los 10 primeros meses de este año. Los préstamos pendientes aumentaron un 6,5% respecto al año anterior, un mínimo histórico. Los economistas esperaban un crecimiento del 6,6%, el mismo ritmo que en septiembre.

Los préstamos a los hogares, incluidas las hipotecas, se contrajeron en 360.000 millones de yuanes en octubre, frente al aumento de 389.000 millones en septiembre, mientras que los préstamos a las empresas cayeron a 350.000 millones de yuanes desde 1,22 billones, según cálculos de Reuters basados en datos del banco central.

(1 dólar = 7,1230 yuanes)

(Reporte de Liz Lee, Shi Bu, Ellen Zhang y Kevin Yao; editado en español por Carlos Serrano)