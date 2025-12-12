Nuevos préstamos chinos en noviembre incumplen previsiones, mientras persiste crisis inmobiliaria

Por Shi Bu y Kevin Yao

PEKÍN, 12 dic (Reuters) -

Los nuevos préstamos bancarios chinos aumentaron menos de lo esperado en noviembre, lastrados por una fuerte desaceleración del endeudamiento de los hogares en medio de una prolongada caída del sector inmobiliario, mientras las autoridades monetarias prometían más estímulos el próximo año.

Los bancos chinos concedieron 390.000 millones de yuanes (US$55.000 millones) en nuevos préstamos en noviembre, frente a los 220.000 millones de octubre, según cálculos de Reuters basados en datos del Banco Popular de China (PBOC) del viernes.

La cifra fue inferior a los 500.000 millones de yuanes esperados por los analistas encuestados por Reuters e inferior a los 580.000 millones registrados un año antes.

"El PBOC ha argumentado que el débil crecimiento de los préstamos refleja factores como los canjes de deuda de los gobiernos locales, las cancelaciones de préstamos y los cambios hacia otras formas de financiación en lugar de una demanda privada mediocre, pero la debilidad de los préstamos a los hogares sugiere que la desaceleración de la demanda hipotecaria es también un lastre clave", dijo Capital Economics en una nota.

"Y es probable que la demanda de préstamos se mantenga moderada, con una deflación que probablemente mantendrá elevadas las tasas de interés reales, incluso teniendo en cuenta los recortes adicionales de los tipos que prevemos", añadió.

El sector inmobiliario chino se tambalea desde que en 2021 el endurecimiento de la normativa provocó una crisis de liquidez para los promotores inmobiliarios, muchos de los cuales han dejado de pagar sus deudas.

Se prevé que los precios de la vivienda chinos bajen un 3,7% este año, en línea con la encuesta anterior, y que sigan su declive hasta 2026, antes de estabilizarse en 2027, según el último sondeo trimestral de Reuters.

El banco central chino no facilita desgloses mensuales. Reuters calculó la cifra de noviembre basándose en los datos de enero a noviembre de la entidad y la comparó con la cifra de enero a octubre.

(1 dólar = 7,0548 yuanes)

