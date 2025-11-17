Número de muertos en accidente de autobús en Ecuador asciende a 21: oficial

QUITO, 17 nov (Reuters) - El número de muertos por el accidente de un autobús ocurrido el domingo en una zona andina de Ecuador ascendió a 21 y al menos 40 personas resultaron heridas, dijo el lunes el servicio de emergencia del país andino.

El vehículo de transporte de pasajeros cubría una ruta interprovincial entre las ciudades de Ambato y Simiatug, en el centro del país sudamericano.

"Los equipos en territorio confirmaron que el bus perdió pista y se volcó en varios ciclos, precipitándose aproximadamente 150 metros", informó la oficina del servicio ECU 911 en un reporte.

La agencia de gestión de desastres de Ecuador había reportado el domingo inicialmente al menos 12 muertos y unos 10 heridos en el accidente. (Reporte de Alexandra Valencia, Editado por Manuel Farías)