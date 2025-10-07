Número de muertos por las inundaciones en Tailandia asciende a 22

BANGKOK, 7 oct (Reuters) - El número de fallecidos por las inundaciones en Tailandia ha aumentado a 22, según informaron el martes las autoridades, que se apresuraban a socorrer a unas 370.000 personas afectadas por las fuertes lluvias y el desbordamiento de los ríos.

Diecinueve provincias se vieron afectadas, según el Departamento de Prevención de Catástrofes, siendo Uttaradit y Ayutthaya, al norte de Bangkok, las zonas más afectadas.

Las autoridades dijeron que los equipos de emergencia estaban distribuyendo alimentos y suministros, y vigilando de cerca los niveles de agua, ya que la estación monzónica trae lluvias generalizadas. (Información de Chayut Setboonsarng y Panarat Thepgumpanat, edición de John Mair, edición en español de Jorge Ollero Castela)