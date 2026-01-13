Número dos del chavismo vuelve a red X bloqueada en Venezuela por Maduro

El poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello reapareció el martes en la red social X, que está bloqueada desde 2024 en Venezuela por orden del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro como protesta a los cuestionamientos a su reelección ese año.

Maduro suspendió la plataforma el 9 de agosto de 2024, poco después de ser proclamado vencedor de las presidenciales entre denuncias de fraude.

Ministros, parlamentarios e instituciones del gobierno pararon inmediatamente el uso de esta red que era el primer canal de información del país. Su acceso dentro de Venezuela requiere del uso de VPN, constató la AFP.

Maduro fue detenido el 3 de enero por tropas estadounidenses durante un bombardeo a Caracas y otros tres estados. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, gobierna de forma interina bajo dura presión de Washington.

Cabello permanece como ministro del Interior. Es considerado el número dos del chavismo y de sus dirigentes más radicales.

La cuenta de Cabello tiene 2,6 millones de seguidores y desde el bloqueo de X solo republicaba contenido de su programa de televisión o de allegados. Pero hasta ahora Cabello no había escrito ningún mensaje.

"Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país", escribió sorpresivamente Cabello en X. "Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros Venceremos".

Cabello recibió más de 700 comentarios en poco más de dos horas, entre memes que involucraban a Donald Trump, carteles de la recompensa por la captura del ministro y mensajes solidarios con Maduro y su esposa, Cilia Flores, que también fue detenida.

"Eres el siguiente", "van por ti", escribieron unos; "venceremos", "gracias por estar y por nunca rendirte", otros.