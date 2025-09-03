Número dos del gobierno británico admite no haber pagado los impuestos que debía

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, reconoció el miércoles que no pagó los impuestos que debía al comprar un apartamento, tras varios días de controversia sobre el tema.

La política laborista, que atribuyó este error a consejos "incorrectos", dijo haber alertado a las autoridades fiscales y haber consultado al asesor de ética del gobierno.

El primer ministro, Keir Starmer, brindó su apoyo a la número dos del gobierno, afirmando ante el Parlamento que estaba "muy orgulloso" de sentarse a su lado.

"Realmente me quedé en estado de shock, porque pensé que había hecho todo correctamente", declaró Angela Rayner, de 45 años, en una entrevista a Sky News.

"Me fié de los consejos que recibí y estoy devastada porque siempre he respetado las normas, algo de lo que siempre me he sentido orgullosa", añadió.

Al ser preguntada si había considerado renunciar, Angela Rayner, que también es secretaria de Estado de la Vivienda, respondió que había hablado del tema con su familia.

A menudo objetivo de los medios conservadores, la adjunta de Starmer estuvo en el centro de una controversia tras la compra de un apartamento en Hove, en el sur de Inglaterra.

La política laborista se habría ahorrado 40.000 libras esterlinas (unos US$53.700) en impuestos relacionados con la adquisición de esta vivienda, al retirar su nombre de los títulos de propiedad de otro inmueble ubicado en su circunscripción.

Como resultado de ello, el nuevo apartamento era oficialmente su único bien inmobiliario.

Rayner dijo que consultó a abogados "que no tuvieron en cuenta correctamente" todos los detalles de su situación personal.

"No pagué los impuestos correspondientes en el momento de la compra", admitió.

Angela Rayner es una figura del ala más a la izquierda del Partido Laborista.

La política no posee diploma universitario y, a los 16 años, fue madre soltera.

Rayner descubrió el sindicalismo y luego la política tras trabajar en el ámbito social.

pdh/ctx/psr/mb