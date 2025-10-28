Número uno del mundo, Carlos Alcaraz, cae en su entrada en liza en el Masters 1000 de París

El número uno del mundo Carlos Alcaraz fue eliminado este martes en su entrada en liza en el Masters 1000 de París a manos del británico Cameron Norrie (31º), que se impuso en tres sets 4-6, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del torneo francés.

El español de 22 años se ha despedido del certamen parisino bajo techo antes de lo esperado en sus tres últimas ediciones -octavos en 2024 y segunda ronda en 2023- y nunca pasó de cuartos de final (2022).

Tocado en el tobillo izquierdo, Alcaraz no jugaba desde finales de septiembre, tras su título en el ATP 500 de Tokio.

