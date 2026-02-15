"Nunca hubiera podido imaginar el oro", admite el patinador Shaidorov

Campeón olímpico después de un increíble programa libre el viernes en Milán, el patinador artístico kazajo Mijail Shaidorov admitió este domingo que no podía ni haber imaginado la posibilidad de irse de estos Juegos con la medalla de oro.

El viernes, el grandísimo favorito, el estadounidense Ilia Malinin, se hundió por la presión y solo pudo ser octavo cuando todo el mundo daba por hecho que el título era suyo.

Shaidorov, con la actuación de su vida, consiguió ante la perplejidad general el segundo oro olímpico de invierno de la historia de su país.

"Esta medalla es para todo Kazajistán", dice con una amplia sonrisa en una entrevista con la AFP.

Pregunta: dos días después de lo vivido el viernes, ¿ha digerido ya que es campeón olímpico?

Respuesta: "Prácticamente no he dormido. Solo dormí dos horas ese día y me desperté con muchas sorpresas. En este tiempo han pasado muchas cosas, esto es una fiesta para todo Kazajistán. He cumplido el sueño de mi vida: dar a mi país un motivo para festejar. Lo he logrado, me he convertido en campeón olímpico. Esto es probablemente más de lo que hubiera podido soñar. Lo principal que he hecho es trabajar. Me gusta mucho trabajar y comprendo que en el futuro voy a tener que trabajar todavía más".

P: antes de los Juegos parecía impensable que el título se le escapara a Malinin, ¿llegó a la competición pensando que el oro era posible o solo luchando por un lugar en el podio?

R: "Cuando vine a los Juegos Olímpicos, no pensaba en las medallas. Simplemente quería hacerlo bien, brindar un programa limpio. Pero en el mejor de los casos, podía pensar en la medalla de bronce. Me decía que, si todo iba bien, podía aspirar al bronce. Nunca hubiera podido imaginar el oro".

P: era quinto después del programa corto, a casi diez puntos del podio virtual, ¿estaba muy decepcionado en ese momento?

R: "Después del programa corto me sentía muy bien porque había hecho todo lo que había podido. Para mí, el quinto puesto era muy bueno, había seguido en el grupo más fuerte y patinaba en segunda posición de ese grupo. Simplemente quería hacer mi trabajo, sin importar el resultado. Sabía que, haciéndolo bien, podía subir al podio y llevarme la medalla de bronce, que para mí ya era el máximo porque no pensaba en la medalla de oro".

- Hanyu como inspiración -

P: ¿estuvo relajado durante la competición?

R: "Antes del programa corto y antes del programa libre, pasé un tiempo montando piezas de Lego. Eso me relaja mucho y me ayuda a focalizarme. Pero la víspera del programa libre fue muy difícil para mí, mi cabeza no paraba de pensar".

P: ¿cómo fueron sus inicios en el patinaje artístico?

R: "Al principio, mi padre me puso sobre los patines y así comencé. No me gustaba, así que decidí hacer gimnasia. Luego, por no sé qué razón, algo hizo clic en mí y decidí que debía volver a patinar. Desde ese momento creo que no he dejado el hielo. Solo patinaba y patinaba, disfrutaba con eso. Me gusta mucho y eso es lo más importante. Luego, con 13 años, vi a Yuzuru Hanyu (campeón olímpico en 2014 y 2018) y, para mí, esa fue una fuente increíble de motivación. Eso me ha conducido hasta aquí".

P: ¿era usted ya célebre en Kazajistán antes de los Juegos o espera convertirse en una estrella en el país?

R: "En realidad, mucha gente me conocía ya en Kazajistán. Pero ahora creo que no podré ni salir a la calle sin que me reconozcan. Esto supone un orgullo increíble, sobre todo para el país. He trabajado mucho para llegar aquí. Mucha gente, todas las personas que me rodean, lo querían y confiaban en ello. Esto es un orgullo inmenso para el país y creo que nuestro patinaje artístico se lo merece. Esta medalla es para todo Kazajistán".