"Nunca quise violar" a Gisèle Pelicot, dice único acusado en juicio en apelación en Francia

El único acusado en el proceso de apelación por violar a Gisèle Pelicot, a quien su marido drogaba previamente para dormirla, aseguró este lunes que "nunca" quiso hacerlo al inicio del juicio en Francia.

"Estoy aquí porque nunca quise violar a esta dama a quien respeto. Tengo todo el respeto por ella", explicó Husamettin Dogan, quien comparece libre ante el tribunal de apelación de Nimes, apoyado en un bastón.

En diciembre, un tribunal de Aviñón condenó a hasta 20 años de prisión a 51 hombres por violarla y agredirla sexualmente entre 2011 y 2020. Aunque al principio 17 apelaron, solo Dogan mantuvo su recurso.

dac-siu/tjc/mb