Núñez reivindica que el PP ya habló de "masacre" en Gaza, exculpa al "pueblo de Israel" y pone el foco en su Gobierno
TOLEDO, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -
El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha compartido el concepto de "masacre" utilizado por el Rey Felipe VI en su discurso en Naciones Unidas, asegurando que su partido ya ha utilizado ese término pese a no verbalizar el de 'genocidio'.
En declaraciones a los medios desde Madrid, ha apuntado en esta línea que "hay que parar esta masacre y poner todo el peso en la diplomacia"; tras lo que ha agregado que al Gobierno de Pedro Sánchez "le sobra demagogia y le falta diplomacia" en este asunto.
Además, ha reivindicado "diálogo" y "exigir" al Gobierno de Israel que "pare esta matanza", ahondando en que hay que exculpar "al pueblo de Israel".
