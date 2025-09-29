Nuno se estrena en el West Ham con empate en visita al Everton

El portugués Nuno Espirito Santo, recién nombrado entrenador del West Ham, se estrenó en el banquillo con un empate 1-1 en casa del Everton este lunes durante la sexta jornada de la Premier League.

El West Ham, penúltimo clasificado con solo cuatro puntos, despidió el sábado a Graham Potter. Gracias al empate cosechado reduce la distancia respecto al Nottingham Forest (17º, 5 pts), primer equipo fuera de la zona de descenso... y exclub de Nuno.

Con el entrenador portugués, el West Ham logró al menos frenar la hemorragia, luego de dos derrotas consecutivas que fueron fatales para Potter.

El Everton se adelantó con un remate de cabeza de Michael Keane (18') pero los visitantes buscaron el empate, y lo encontraron, como a menudo, en las botas de Jarrod Bowen (65').

El capitán golpeó con el pie izquierdo y celebró el gol besando el escudo de su camiseta, delante de la grada de los aficionados visitantes.

La siguiente jornada será más complicada para Nuno y sus Hammers, pues visitan al Arsenal, segundo clasificado.

Por su parte, el Everton (9º, 8 pts), recibirá al Crystal Palace, equipo revelación del inicio de temporada que ocupa la tercera posición tras haber derrotado el sábado al líder Liverpool.

