Nuno teme por su puesto por mala relación con el dueño del Nottingham Forest

El entrenador portugués del Nottingham Forest, Nuno Espírito Santo, admitió este viernes que su relación personal con el dueño del club, el griego Evangelos Marinakis, se ha degradado, en un momento en el que se rumorea sobre una posible destitución.

"Siempre tuve una relación muy buena con el propietario. En la pasada temporada fue muy, muy, muy estrecha. Esta temporada ya no es tan buena. No lo es", reconoció Nuno al ser preguntado por las informaciones publicadas al respecto.

Nuno fue renovado en junio después de que guiar al Forest al séptimo puesto en la última Premier League, pero desde entonces no ha ocultado su decepción por la estrategia del club en el mercado de fichajes para este curso, en el que el equipo de Nottingham ha invertido 100 millones de libras (115 millones de euros y US$134 millones) para atraer a James McAtee, Omari Hutchinson, Arnaud Kalimuendo y Douglas Luiz.

"No sé a qué se debe (el deterioro de la relación), pero no es la misma. La razón, no la sé. Lo cierto es que no es la que era. Antes era buena, respetuosa, basada en la confianza y los intercambios de pareceres. Ahora no es tan buena", insistió.

Nuno reconoce también que teme por su continuidad en el puesto.

"Donde hay humo, hay fuego. Sé cómo funciona esto, pero estoy aquí para hacer mi trabajo. Lo entiendo, pero estoy preocupado. Soy el mayor preocupado, el principal concernido por esto", sentenció.