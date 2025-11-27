Nunsys cierra la compra de Kaizen Networks e impulsa su expansión en Madrid

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La tecnológica Nunsys ha cerrado la compra de Kaizen Networks, firma de servicios especializada en comunicaciones unificadas, espacios de trabajo y en el sector audiovisual, en el marco de su estrategia de crecimiento en Madrid, donde ha adquirido de forma reciente Dayfisa e InforTel Comunicaciones, según ha informado en un comunicado.

Nunsys no ha detallado el importe de esta nueva operación pero ha indicado que la adquisición de Kaizen Networks —fundada en 2012— supondrá la incorporación de sus 15 empleados.

"Inspirada en el concepto japonés kaizen, que se traduce como 'mejora continua', la filosofía de Kaizen Networks se alinea plenamente con la cultura de innovación que poseemos en Nunsys Group, orientada a ofrecer soluciones tecnológicas de alto valor añadido y a largo plazo", ha subrayado el presidente de Nunsys, Paco Gavilán.

Por su parte, los socios fundadores de Kaizen Networks, Diego Barba y Luis Corrochano, han destacado la "oportunidad" de crecimiento que supone integrarse en Nunsys.

"Esta integración garantiza continuidad a nuestros clientes y amplía nuestras capacidades de servicio con el respaldo de un gran grupo nacional", han resaltado.