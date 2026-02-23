Nuri al Maliki mantiene candidatura a primer ministro de Irak pese a amenaza de EEUU

El candidato a primer ministro de Irak Nuri al Maliki declaró a AFP este lunes que no retirará su candidatura después de las amenazas de Estados Unidos de cortar el apoyo al país si él regresa al puesto.

Maliki fue el único primer ministro en cumplir dos mandatos (2006-2014) desde que la invasión estadounidense de 2003 derrocó al expresidente Sadam Husein.

Contó con el apoyo de la entonces ocupación estadounidense, pero más tarde se enemistó con Washington por sus crecientes vínculos con Irán.

"No tengo absolutamente ninguna intención de retirarme por respeto a mi país, su soberanía y su voluntad. Nadie tiene derecho a decir por quién podemos o no votar", dijo Maliki.

"No me retiraré hasta el final", añadió.

Para limar asperezas declaró no obstante a AFP este lunes que es partidario del monopolio estatal sobre las armas, una demanda clave de Estados Unidos, y que cree posible un entendimiento con las facciones armadas.

"De hecho, lo que Estados Unidos quiere no es nuevo (...) Queremos armas en manos del Estado. Queremos una fuerza militar centralizada. Lo hemos dicho repetidamente: queremos un solo ejército bajo un solo mando, directamente bajo la autoridad estatal", afirmó.

"Es bastante posible" lograr un acuerdo con las facciones armadas proiraníes, añadió.

"Hay una buena base para el entendimiento con las facciones", pero no será "a través de la fuerza, la guerra o los enfrentamientos", dijo Maliki.

Irán es un enemigo a ultranza de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ha enviado dos portaaviones a Oriente Medio y dice sopesar un ataque a la república islámica si el país no alcanza un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.