NuScale Power y Prodigy Clean Energy avanzan en el diseño de instalaciones marinas de reactores modulares pequeños

NuScale Power LLC (NuScale) y Prodigy Clean Energy Ltd. (Prodigy) han anunciado un nuevo diseño conceptual para una instalación de generación de energía con un pequeño reactor modular (SMR en sus siglas en inglés) transportable y basado en el mar que proporciona una mejora drástica en cuanto a la transportabilidad, la fabricación, la economía, la seguridad y la protección. El concepto actualizado se utilizará para los compromisos con las empresas de servicios públicos, los reguladores y los fabricantes para astilleros.

Conceptual layout and deployment of a Prodigy SMR Marine Power Station™ integrating 12 NuScale Power Modules™ (NPMs). Total gross capacity 924 MWe. Structures are non-self-propelled. (Graphic: Business Wire)

Prodigy es una empresa canadiense especializada en el desarrollo de centrales nucleares transportables (TNPP en sus siglas en inglés). NuScale y Prodigy han estado colaborando desde 2018 en virtud de un memorando de entendimiento (MOU) con el objetivo conjunto de llevar al mercado una instalación marina SMR competitiva en Norteamérica, un producto que puede generar electricidad segura, asequible y fiable a escala de red en cualquier ubicación costera del mundo. La energía libre de carbono generada por estas instalaciones apoyaría la electrificación a escala, así como la producción de combustibles de carbono cero, como el hidrógeno y el amoniaco, para descarbonizar los sectores del transporte y la navegación.

Al igual que la central eléctrica terrestre VOYGR™ SMR de NuScale, la SMR Marine Power Station™ (MPS) de Prodigy es escalable, pudiendo albergar de 1 a 12 NuScale Power Modules™ (NPM) para una producción total de 924 MWe. Una vez transportada al lugar de despliegue, la instalación marina se fijaría en un puerto protegido y se conectaría a los sistemas de transmisión y calor de proceso de la costa. El combustible nuclear se cargaría en los MNP como último paso del proceso de puesta en marcha antes de comenzar la generación de energía. Los protocolos de operación, seguridad y manipulación del combustible son equivalentes a los utilizados para una central nuclear tradicional según la normativa nuclear vigente. Al final de su vida útil, la instalación marina sería transportada a un centro accesible desde el mar para su desmantelamiento.

"NuScale está muy orgullosa de seguir con esta asociación con Prodigy, ya que la utilización de una instalación marina transportable nos permitirá desplegar el NPM en más lugares del mundo", comenta John Hopkins, presidente y CEO de NuScale Power. "Mediante la combinación de las tecnologías de Prodigy con el diseño de SMR seguro, escalable e innovador de NuScale, confiamos en nuestra capacidad para ofrecer nuestra tecnología SMR libre de carbono y competitiva en costes a escala mundial", añade.

"Es un privilegio para nosotros asociarnos con NuScale para ampliar el acceso mundial a la generación de energía limpia y de carga base. Al instalar el NPM en las instalaciones marinas de Prodigy, ofreceremos a los países una solución a corto plazo para abordar la seguridad energética y para descarbonizar sus economías, incluyendo la sustitución de las centrales de carbón, muchas de ellas situadas en la costa", señala Mathias Trojer, presidente y CEO de Prodigy Clean Energy.

En comparación con los despliegues terrestres, las ventajas de utilizar las tecnologías de Prodigy para desplegar la central eléctrica NuScale VOYGR SMR comienzan con la fabricación y el equipamiento de toda la instalación marina en un astillero, lo que permite una entrega rápida. Otras ventajas son la reducción significativa de los gastos de capital, la aceleración del calendario del proyecto, la minimización de la preparación del emplazamiento, la reducción del impacto medioambiental, el desbloqueo de las estructuras de financiación del proyecto que no suelen estar disponibles para las centrales nucleares convencionales construidas en el emplazamiento, y la simplificación y aceleración del desmantelamiento y la recuperación del emplazamiento. El diseño de la instalación marina está estandarizado para permitir su despliegue en una gran variedad de emplazamientos y su fabricación en serie.

Acerca de NuScale Power

NuScale Power (NYSE: SMR) está preparada para satisfacer las diversas necesidades energéticas de clientes de todo el mundo. Ha desarrollado una tecnología nuclear de reactores modulares pequeños (SMR) para suministrar energía para la generación de electricidad, la calefacción urbana, la desalinización, la producción de hidrógeno a escala comercial y otras aplicaciones de calor de proceso. El innovador NuScale Power Module™ (NPM), un reactor de agua a presión pequeño y seguro, puede generar 77 megavatios de electricidad (MWe) y puede escalarse para satisfacer las necesidades del cliente. La central eléctrica de 12 módulos VOYGR™-12 de NuScale es capaz de generar 924 MWe, y NuScale también ofrece centrales VOYGR-4 de cuatro módulos (308 MWe) y VOYGR-6 de seis módulos (462 MWe), así como otras configuraciones basadas en las necesidades del cliente.

Fundada en 2007, NuScale tiene su sede en Portland (Oregón) y cuenta con oficinas en Corvallis (Oregón), Rockville (Maryland), Charlotte (Carolina del Norte), Richland (Washington) y Londres (Reino Unido). Para obtener más información, visite la página web de NuScale Power o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Acerca de Prodigy

Prodigy Clean Energy es un promotor canadiense de centrales nucleares transportables (TNPP) con base en el mar y en tierra. La empresa está especializada en la integración de reactores de energía comerciales existentes en estructuras civiles marinas para la generación de energía comercial. Las TNPP Microreactor Power Station™ y el reactor modular pequeño (SMR) Marine Power Station™ de Prodigy pueden utilizarse para desplegar reactores de diversos tamaños y tipos, ofreciendo una gama de soluciones energéticas desde 1 megavatio hasta una escala de gigavatios. Las principales ventajas de las tecnologías de estructura civil de Prodigy son: i) mayor seguridad; ii) reducción significativa de la inversión de capital y de los riesgos de sobrecostes y plazos; iii) mayor potencial de oportunidades de emplazamiento; iv) flexibilidad de reubicación y redistribución; v) ventajas sustanciales de desmantelamiento, incluida la recuperación inmediata del emplazamiento y la reducción de costes mediante el desmantelamiento fuera del emplazamiento en una instalación específica; y vi) beneficios de los cambios permitidos en los acuerdos comerciales y de financiación que no están disponibles de otro modo para los proyectos tradicionales de energía nuclear construidos en el emplazamiento.

Obtenga más información en www.prodigy.energy. Síganos en Twitter: @ProdigyCEnergy

Declaraciones prospectivas

Este comunicado puede contener "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "estimar", "planificar", "proyectar", "prever", "pretender", "esperar", "anticipar", "creer", "buscar" u otras expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas están inherentemente sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Los resultados reales pueden diferir materialmente como resultado de una serie de factores. Hay que tener precaución al confiar en estas y otras declaraciones prospectivas. Debido a riesgos conocidos y desconocidos, los resultados de NuScale pueden diferir materialmente de sus expectativas y proyecciones. NuScale renuncia específicamente a cualquier obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse como representativas de las valoraciones de NuScale en cualquier fecha posterior a la de este comunicado. En consecuencia, no debe depositarse una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

