Nuveen compra Schroders en una histórica operación de 9.900 millones de libras

Por Iain Withers

LONDRES, 12 feb (Reuters) - La gestora de activos estadounidense Nuveen adquirirá la británica Schroders por 9.900 millones de libras (13.500 millones de dólares), en una de las mayores operaciones de fondos de inversión de Europa, que supondrá el fin de una era para la empresa de 222 años de antigüedad.

La adquisición, que supondrá la venta de la empresa por parte de la familia fundadora, dará lugar a un grupo combinado con 2,5 billones de dólares en activos bajo gestión. Las acciones de Schroders subían un 29% en la sesión matinal.

Según datos de LSEG, la operación supondría la mayor adquisición de gestión de activos registrada en Europa, Oriente Medio y África.

"Se trata de un paso transformador enorme para ambas empresas", dijo Bill Huffman, director ejecutivo de Nuveen, a Reuters, añadiendo que la operación le daba presencia global y que Nuveen estaba abierta a nuevas operaciones para crecer.

El sector de la gestión de activos está experimentando un proceso de concentración, en un momento en que los grandes competidores estadounidenses, como BlackRock

y Vanguard, están vendiendo fondos indexados más baratos y otros productos pasivos, lo que obliga a las gestores más pequeñas, como Schroders, a fusionarse para competir.

LA FAMILIA FUNDADORA VENDERÁ EL DE SU PARTICIPACIÓN

Schroders, una de las gestoras de fondos más prestigiosas de Europa, pasó de financiar el comercio transatlántico en el siglo XIX a convertirse en la mayor gestora de activos independiente Reino Unido. Sus acciones han caído un 30% en los últimos cinco años, aunque han recuperado algo de terreno en el último año bajo la dirección del máximo ejecutivo Richard Oldfield.

La familia fundadora de la empresa, que todavía tiene dos puestos en el consejo de administración, venderá su participación del 42% como parte de la venta, según ha declarado Oldfield a Reuters.

Los banqueros y analistas afirman que las empresas de gestión de activos de tamaño medio, como Schroders, y sus competidoras, entre las que se incluyen Aberdeen, son vulnerables a los grandes compradores o a la petición de dividir sus negocios por parte de sociedades estadounidenses con gran liquidez.

IMPLICACIONES PARA EL RESTO DEL SECTOR

"El acuerdo también tiene una lectura positiva para el resto del sector, ya que sirve como declaración del valor de la gestión tradicional de activos, teniendo en cuenta que muchas de las operaciones más importantes de los últimos tiempos han sido de naturaleza más defensiva", afirmaron los analistas de RBC en una nota.

Las fusiones y adquisiciones en el sector de la gestión de activos también tienen una historia accidentada, con varios casos de dificultades de integración.

Aberdeen Asset Management y Standard Life acordaron fusionarse en 2017, pero desde entonces las acciones han caído alrededor de un 50%. (Reporte de Iain Withers y Raechel Thankam Job; reportaje adicional de Tommy Reggiori Wilkes y Anousha Sakoui, edición de Harikrishnan Nair, Louise Heavens y Bernadette Baum; editado en español por Tomás Cobos)