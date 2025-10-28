LA NACION

Nvidia adquiere 2,9% de Nokia y amplía su presencia en redes y centros de datos

El gigante estadounidense de semiconductores Nvidia adquirirá una participación del 2,9% en la compañía finlandesa de equipos de telecomunicaciones Nokia por US$1000 millones, anunció la empresa europea el...

El gigante estadounidense de semiconductores Nvidia adquirirá una participación del 2,9% en la compañía finlandesa de equipos de telecomunicaciones Nokia por US$1000 millones, anunció la empresa europea el martes mientras sus acciones ganaban casi 20%.

La inversión se suma a la asociación estratégica entre ambas compañías para desarrollar la quinta y sexta generación de telefonía móvil (5G y 6G) utilizando chips de Nvidia.

“Nokia y Nvidia acordaron colaborar en soluciones de redes basadas en IA y explorar oportunidades para incorporar las tecnologías de 'switching' y ópticas de centros de datos de Nokia en la futura infraestructura de IA de Nvidia”, indicó la compañía finlandesa en un comunicado.

Para ello Nokia emitirá más de 166 millones de nuevas acciones, que Nvidia comprará a US$7 por acción.

Nokia busca ampliar su presencia en el mercado de IA y nube, con soluciones de redes alineadas a centros de datos. Tras el anuncio sus acciones subieron más del 19%, cotizando a US$8,76.

Hace apenas tres años Nvidia era prácticamente desconocida para el gran público. Hoy es la empresa con mayores ingresos del mundo gracias a la venta de sus tarjetas gráficas (GPU), procesadores clave para desarrollar tecnologías como ChatGPT y sus competidores.

