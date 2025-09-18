Nvidia anuncia una inversión de US$4250 millones en Intel y el desarrollo conjunto de productos informáticos

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

La empresa estadounidense de microchips Nvidia ha anunciado este jueves que invertirá US$5000 millones (4247 millones de euros) en Intel y el lanzamiento de un proyecto conjunto para desarrollar productos para centros de datos y artículos informáticos de uso general. Según ha desvelado este jueves en una nota de prensa, Nvidia adquirirá acciones ordinarias de Intel por valor de US$23,28 (19,77 euros) la unidad hasta alcanzar los US$5000 millones siempre que la operación sea autorizada por las autoridades reguladoras.

"La IA está impulsando una nueva revolución industrial y reinventando todos los niveles del hardware informático. [...] Esta histórica colaboración une estrechamente el 'stack' de computación acelerada y de IA de Nvidia con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86, una fusión de dos plataformas de primer nivel", ha asegurado el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

"Las plataformas líderes de Intel para centros de datos y aparatos de uso común, combinadas con nuestra tecnología de procesos, fabricación y capacidades avanzadas de empaquetado, complementarán el liderazgo de Nvidia en IA y computación acelerada para permitir nuevos avances en la industria", ha indicado, por su parte, el CEO de Intel, Lip-Bu Tan.

INTERVENCIÓN ESTATAL

Esta inversión se sucede a la comunicada en agosto por la Administración Trump, cuando indicó que adquiriría el 9,9% del capital social de Intel por unos US$8900 millones (7559 millones de euros) para reforzar el valor de una de sus principales firmas de semiconductores y crear empleos tecnológicos. Dicha participación accionarial se financiaría con los US$5700 millones (4841 millones de euros) en subvenciones previamente otorgadas a Intel, pero aún no pagadas, que se concedieron en virtud de la Ley CHIPS y Ciencia. Además, la compañía se embolsó US$3200 millones (2718 millones de euros) como parte del programa 'Secure Enclave'. La inversión de US$8900 millones se sumó a los US$2200 millones (1869 millones de euros) en ayudas CHIPS que Intel había recibido hasta entonces, lo que elevaría la inversión estatal a un total de US$11.100 millones (9428 millones de euros).