Nvidia construirá supercomputadoras para EEUU y reporta pedidos de 500.000 millones de dólares

Por Stephen Nellis, Alexandra Alper y Arsheeya Bajwa

WASHINGTON, 28 oct (Reuters) - El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo el martes que el líder en chips de inteligencia artificial construirá siete nuevos superordenadores para el Departamento de Energía de Estados Unidos, y que la empresa tiene 500.000 millones de dólares en reservas para sus microprocesadores de IA.

Nvidia, la primera empresa con un valor de mercado superior a 4 billones de dólares, se encuentra en el centro del despliegue mundial de la IA.

La empresa está cerrando acuerdos en todo el mundo al tiempo que navega por una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que podría determinar qué tecnología se usa más en todo el mundo.

Los inversores buscan claridad sobre los chips que la empresa tecnológica podrá vender al vasto mercado chino, pero Huang inició un discurso de apertura en el evento GTC de la empresa en la capital estadounidense con elogios a la política del presidente de Estados Unidos,Donald Trump, y anunciando nuevos productos y acuerdos.

Entre ellos, tecnología de red que permitirá a los chips de IA de Nvidia trabajar con computadoras cuánticas.

Los superordenadores que Nvidia está construyendo para el Departamento de Energía ayudarán en parte a Estados Unidos a mantener y desarrollar su arsenal de armas nucleares.

Los equipos también se utilizarán para investigar fuentes de energía alternativas, como la fusión nuclear. El mayor de los superordenadores para el Departamento de Energía se construirá con Oracle y contendrá 100.000 chips Blackwell de Nvidia.

Las acciones de Nvidia subieron un 4,98%, a 201,03 dólares.

