Nvidia detiene la producción de chips h200 destinados a china, según el ft

5 mar (Reuters) - Nvidia ha detenido la producción de sus segundos ‌chips de inteligencia ‌artificial ⁠más avanzados, conocidos como chips H200, destinados al mercado chino, informó el jueves ​el ⁠Financial ⁠Times.

El fabricante estadounidense de chips ha reasignado la capacidad ​de producción del fabricante de chips ‌por contrato TSMC para dejar ​de fabricar chips ​H200 y pasar a su hardware Vera Rubin de próxima generación, según el artículo, que cita a dos personas con conocimiento del asunto.

Reuters no pudo verificar ​inmediatamente la información. Nvidia y TSMC no respondieron de ⁠inmediato a las solicitudes de comentarios.

La semana pasada, Nvidia dijo ‌que había recibido licencias del Gobierno estadounidense para enviar "pequeñas cantidades" de sus chips H200 a clientes en China. Sin embargo, esta medida sugiere que Nvidia no espera ventas significativas de H200 en China ‌a corto plazo.

Un responsable del Departamento de Comercio de ⁠EEUU dijo el mes pasado que no ‌se había vendido ningún chip ⁠H200 de Nvidia a clientes ⁠chinos.

En enero, el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump dio luz verde formal a las ventas de chips H200 de Nvidia con destino a ‌China, pero los ​envíos siguieron estancados debido a las barreras incorporadas en el proceso. (Información de Shivani Tanna en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; ‌editado en español por Benjamín Mejías Valencia)