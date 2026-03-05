Nvidia detiene la producción de chips H200 destinados a China, según el FT
5 mar (Reuters) - Nvidia ha detenido la producción de sus segundos chips de inteligencia artificial más avanzados, conocidos como chips H200, destinados al mercado chino, informó el jueves el Financial Times.
El fabricante estadounidense de chips ha reasignado la capacidad de producción del fabricante de chips por contrato TSMC para dejar de fabricar chips H200 y pasar a su hardware Vera Rubin de próxima generación, según el artículo, que cita a dos personas con conocimiento del asunto.
Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. Nvidia y TSMC no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La semana pasada, Nvidia dijo que había recibido licencias del Gobierno estadounidense para enviar "pequeñas cantidades" de sus chips H200 a clientes en China. Sin embargo, esta medida sugiere que Nvidia no espera ventas significativas de H200 en China a corto plazo.
Un responsable del Departamento de Comercio de EEUU dijo el mes pasado que no se había vendido ningún chip H200 de Nvidia a clientes chinos.
En enero, el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump dio luz verde formal a las ventas de chips H200 de Nvidia con destino a China, pero los envíos siguieron estancados debido a las barreras incorporadas en el proceso. (Información de Shivani Tanna en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)