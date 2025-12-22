Nvidia espera empezar a enviar chips H200 a China a mediados de febrero: fuentes

22 dic (Reuters) - Nvidia ha comunicado a sus clientes chinos su intención de empezar a enviar a China sus segundos chips de inteligencia artificial más potentes antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, a mediados de febrero, según informaron a Reuters tres personas conocedoras del asunto.

Según la primera y la segunda fuente, el fabricante de chips estadounidense tiene previsto satisfacer los pedidos iniciales a partir de sus existencias actuales, y se espera que los envíos asciendan a un total de entre 5.000 y 10.000 módulos de chips, lo que equivale a entre 40.000 y 80.000 chips de IA H200. Nvidia también comunicó a sus clientes chinos que planea añadir nueva capacidad de producción de chips, y que los pedidos de dicha capacidad se abrirán en el segundo trimestre de 2026, según la tercera fuente.

La incertidumbre sigue siendo significativa, ya que Pekín aún no ha aprobado ninguna compra de H200 y el calendario podría cambiar en función de las decisiones del Gobierno, dijeron las fuentes.

"Todo el plan depende de la aprobación del Gobierno", afirmó la tercera fuente. "No hay nada seguro hasta que recibamos el visto bueno oficial".

Las fuentes declinaron ser identificadas, ya que las conversaciones son privadas. Nvidia y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los envíos planeados marcarían las primeras entregas de chips H200 a China después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este mes que Washington permitirá tales ventas con un arancel del 25%.

Reuters informó la semana pasada que la administración Trump lanzó una revisión interinstitucional de las solicitudes de licencia para la venta de chips H200 a China, cumpliendo su promesa de permitir las ventas.

(Reporte de la redacción de Reuters; editado en español por Carlos Serrano)