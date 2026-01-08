Nvidia exige el pago completo por adelantado de los chips H200 en China, según fuentes

PEKÍN/SHANGHÁI, 8 ene (Reuters) - Nvidia está exigiendo el pago completo por adelantado a los clientes chinos que deseen adquirir sus chips de inteligencia artificial H200, con el fin de protegerse de la actual incertidumbre sobre la aprobación de los envíos por parte de Pekín, según dos personas informadas del asunto.

El fabricante de chips estadounidense ha impuesto unas condiciones inusualmente estrictas que exigen el pago íntegro de los pedidos sin posibilidad de cancelarlos, solicitar reembolsos o cambiar las configuraciones una vez realizados, explicaron las fuentes.

En circunstancias especiales, los clientes pueden proporcionar un seguro comercial o una garantía de activos como alternativa al pago en efectivo, añadió una de las personas.

Anteriormente, las condiciones estándar de Nvidia para los clientes chinos incluían requisitos de pago anticipado, pero a veces se les permitía hacer un depósito en lugar de realizar el pago completo por adelantado, dijo la persona. Sin embargo, en el caso del H200, la empresa ha sido especialmente estricta a la hora de aplicar las condiciones, dada la falta de claridad sobre si los reguladores chinos darían luz verde a los envíos, añadió la persona.

Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato porque la información no es pública. Hasta ahora no se había informado de la intensificación de la aplicación de esta política. Nvidia y el Ministerio de Industria de China aún no habían respondido a las solicitudes de comentarios en el momento de la publicación.

Las empresas tecnológicas chinas han realizado pedidos de más de 2 millones de chips H200, que tienen un precio aproximado de US$27.000 cada uno, según informó Reuters el mes pasado, superando el inventario de 700.000 chips de Nvidia.

Aunque fabricantes de chips chinos como Huawei han desarrollado procesadores de IA como el Ascend 910C, su rendimiento sigue estando por detrás del H200 de Nvidia para el entrenamiento a gran escala de modelos avanzados de IA.

China planea aprobar algunas importaciones de H200 tan pronto como este trimestre, informó Bloomberg el jueves. Según el informe, las autoridades chinas se disponen a autorizar compras para determinados usos comerciales, pero no para el ejército, organismos gubernamentales sensibles, infraestructuras críticas y empresas estatales por motivos de seguridad.

En los últimos días, Pekín ha pedido a algunas empresas tecnológicas chinas que suspendan temporalmente sus pedidos de chips H200, ya que los reguladores aún están decidiendo cuántos chips de producción nacional deberá comprar cada cliente junto con cada pedido de H200, según la segunda persona.

The Information informó por primera vez de la pausa el miércoles.

El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, dijo el martes que la demanda de chips H200 por parte de los clientes era "bastante elevada" y que la empresa había "puesto en marcha nuestra cadena de suministro" para acelerar la producción.

Huang dijo que no esperaba que el Gobierno chino hiciera un comunicado formal sobre la aprobación, pero "si las órdenes de compra llegan, es porque pueden hacer pedidos de compra." (Información de Liam Mo y Brenda Goh; edición de Jamie Freed; edición en español de Paula Villalba)