Nvidia invertirá US$100.000 millones en OpenAI en medio de disputa por centros de datos

22 sep (Reuters) - El fabricante de chips Nvidia invertirá hasta US$100.000 millones en OpenAI y le suministrará chips para centros de datos, informaron las empresas el lunes, en una alianza entre dos de los actores más destacados de la carrera mundial por la inteligencia artificial.

La operación subraya el creciente solapamiento de intereses entre los distintos gigantes tecnológicos que desarrollan sistemas avanzados de inteligencia artificial. El acuerdo otorga a Nvidia una participación financiera en la empresa de IA más prominente del mundo, que ya es un cliente importante.

La inversión proporciona a OpenAI efectivo y acceso para comprar los chips avanzados que necesita para mantener su dominio en un panorama cada vez más competitivo.

El acuerdo implicará dos transacciones entrelazadas, según una persona cercana a OpenAI. La startup pagará a Nvidia en efectivo por los chips, mientras que Nvidia invertirá en OpenAI a cambio de acciones no preferentes, señaló.

Los primeros US$10.000 millones de la inversión de Nvidia comenzarán una vez que ambas partes lleguen a un acuerdo definitivo para que OpenAI adquiera sistemas de Nvidia. OpenAI fue valorada recientemente en US$500.000 millones.

Nvidia empezará a suministrar hardware a finales de 2026, y el primer gigavatio de potencia de cálculo se desplegará en el segundo semestre de ese año en su plataforma Vera Rubin.

"Todo empieza con la computación", dijo Sam Altman, CEO de OpenAI, en un comunicado.

"La infraestructura de computación será la base de la economía del futuro, y utilizaremos lo que estamos construyendo con Nvidia tanto para crear nuevos avances de IA como para capacitar a las personas y las empresas con ellos a escala", agregó.

Las dos empresas firmaron una carta de intenciones para desplegar al menos 10 gigavatios de sistemas Nvidia para la infraestructura de IA de OpenAI y dijeron que pretenden ultimar los detalles de la asociación en las próximas semanas.

Las acciones de Nvidia subieron hasta un 4,4% tras el anuncio, alcanzando un récord intradiario. (Reporte de Arsheeya Bajwa en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)