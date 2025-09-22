LA NACION

Nvidia invertirá US$100.000 millones en OpenAI

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
22 sep (Reuters) - El fabricante de chips Nvidia planea invertir hasta US$100.000 millones en el emprendimiento de inteligencia artificial OpenAI en virtud de un nuevo acuerdo, según informaron las empresas el lunes.

La alianza se produce en un momento en que se intensifica la competencia entre gigantes tecnológicos y empresas emergentes para garantizar el acceso a la energía y los chips necesarios para el crecimiento de la IA.

Las empresas desvelaron una carta de intenciones para una asociación estratégica histórica que desplegará al menos 10 gigavatios de chips de Nvidia para la infraestructura de IA de OpenAI.

Las compañías ultimarán los detalles de la asociación en las próximas semanas y la primera fase de despliegue está prevista para la segunda mitad de 2026.

La inversión se produce unos días después de que Nvidia se comprometiera a aportar US$5000 millones al atribulado fabricante de chips Intel. (Reporte de Arsheeya Bajwa en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

