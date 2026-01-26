Nvidia invierte US$2.000 millones en CoreWeave y amplía su colaboración

26 ene (Reuters) - Nvidia invirtió US$2.000 millones en CoreWeave a un precio de compra de US$87,20 por acción, informaron el lunes las empresas, que amplían así su asociación para impulsar las ambiciones de CoreWeave de construir centros de datos

Las acciones de CoreWeave subían casi un 10% en las operaciones previas a la apertura de la sesión

CoreWeave aspira a construir más de 5 gigavatios de capacidad en centros de datos de IA para 2030. La nueva inversión de Nvidia ayudará al proveedor de infraestructuras de IA a acelerar la adquisición de los terrenos y la energía necesarios para construir las instalaciones

Las denominadas "neoclouds" como CoreWeave, que proporcionan a las empresas tecnológicas la infraestructura necesaria para crear, ejecutar y desplegar tecnologías de IA, han experimentado un aumento de la demanda en los últimos años a medida que aumenta la adopción de la IA por parte de las empresas

Nvidia era el tercer mayor accionista de CoreWeave, con una participación del 6,3%, o 24,3 millones de acciones, en la empresa

Ahora está casi duplicando su participación en CoreWeave al añadir aproximadamente 23 millones de acciones en la empresa, convirtiéndose en su segundo mayor inversor ahora, según cálculos de Reuters basados en datos compilados por LSEG. (Reporte de Deborah Sophia en Bengaluru; Edición de Shinjini Ganguli; Editado en Español por Ricardo Figueroa)