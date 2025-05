Nvidia lanzará un chip de IA Blackwell más barato para China tras restricciones de EEUU: fuentes

Por Liam Mo y Fanny Potkin

PEKÍN/TAIPÉI, 24 mayo (Reuters) - Nvidia lanzará un nuevo conjunto de chips de inteligencia artificial para China a un precio significativamente inferior al de su recientemente restringido modelo H20 y planea iniciar la producción en masa ya en junio, según fuentes familiarizadas con el asunto.

La GPU o unidad de procesamiento gráfico formará parte de la última generación de procesadores de IA de arquitectura Blackwell de Nvidia y se espera que su precio oscile entre US$6500 y US$8000, muy por debajo de los US$10.000-US$12.000 por los que se vendía el H20, según dos de las fuentes.

El precio más bajo refleja sus especificaciones más débiles y unos requisitos de fabricación más sencillos.

Se basará en el RTX Pro 6000D de Nvidia, un procesador gráfico de clase servidor, y utilizará memoria GDDR7 convencional en lugar de una memoria de alto ancho de banda más avanzada, dijeron las dos fuentes.

Añadieron que no utilizaría la avanzada tecnología de empaquetado Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

El precio, las especificaciones y el calendario de producción del nuevo chip no se habían informado hasta ahora.

Las tres fuentes con las que Reuters habló para este artículo declinaron ser identificadas por no estar autorizadas a hablar con los medios.

Un portavoz de Nvidia dijo que la compañía aún estaba evaluando sus "limitadas" opciones. "Hasta que no lleguemos a un acuerdo sobre un nuevo diseño de producto y recibamos la aprobación del gobierno estadounidense, estamos efectivamente excluidos del mercado chino de centros de datos de US$50.000 millones".

TSMC declinó hacer comentarios.

Caída de la cuota de mercado

China sigue siendo un mercado enorme para Nvidia, con un 13% de sus ventas en el último ejercicio. Es la tercera vez que Nvidia tiene que adaptar una GPU a la segunda economía mundial tras las restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses, deseosas de frenar el desarrollo tecnológico chino. Después de que Estados Unidos prohibió la exportación del chip H20 en abril, Nvidia se planteó inicialmente desarrollar una versión reducida del H20 para China, según fuentes consultadas, pero el plan no salió adelante. El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo la semana pasada que la antigua arquitectura Hopper de la compañía -que utiliza el H20- ya no puede admitir más modificaciones debido a las actuales restricciones a la exportación impuestas por Estados Unidos. Reuters no pudo determinar el nombre definitivo del producto. La correduría china GF Securities señaló en una nota publicada el martes que la nueva GPU probablemente se llamaría 6000D o B40, aunque no reveló el precio ni citó las fuentes de la información. Según dos de las fuentes, Nvidia también está desarrollando otro chip de arquitectura Blackwell para China que comenzará a producirse en septiembre. Reuters no pudo confirmar de inmediato las especificaciones de esa variante. La cuota de mercado de Nvidia en China se ha desplomado desde el 95% antes de 2022, cuando empezaron las restricciones a las exportaciones estadounidenses que afectaban a sus productos, hasta el 50% actual, dijo Huang a la prensa en Taipéi esta semana. Su principal competidor es Huawei, que produce el chip Ascend 910B. Huang también advirtió de que si continúan las restricciones a las exportaciones de Estados Unidos, más clientes chinos comprarán los chips de Huawei. La prohibición del H20 obligó a Nvidia a amortizar US$5500 millones en inventario y Huang dijo el lunes al podcast Stratechery que la empresa también tuvo que dejar de lado US$15.000 millones en ventas. Las últimas restricciones a la exportación introdujeron nuevos límites al ancho de banda de la memoria de la GPU, una métrica crucial que mide la velocidad de transmisión de datos entre el procesador principal y los chips de memoria. Esta capacidad es especialmente importante para las cargas de trabajo de IA que requieren un amplio procesamiento de datos. El banco de inversión Jefferies calcula que la nueva normativa limita el ancho de banda de la memoria a 1,7-1,8 terabytes por segundo. Esta cifra contrasta con los 4 terabytes por segundo que puede alcanzar el H20. GF Securities prevé que la nueva GPU alcance aproximadamente 1,7 terabytes por segundo utilizando la tecnología de memoria GDDR7, justo dentro de los límites de control de las exportaciones. (Reporte de Liam Mo en Pekín y Fanny Potkin en Taipéi, reporte adicional de Karen Freifeld en Nueva York; editado en español por Ricardo Figueroa)