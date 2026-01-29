Nvidia, Microsoft y Amazon negocian invertir US$60.000 millones en OpenAI, según prensa

28 ene (Reuters) - Nvidia, Amazon y Microsoft están en conversaciones para invertir hasta 60.000 millones de dólares en OpenAI, según informó The Information el miércoles.

Nvidia, un inversor actual cuyos chips alimentan los modelos de IA de OpenAI, está en conversaciones para invertir hasta 30.000 millones de dólares, según The Information, que cita a una persona con conocimiento de la situación.

Microsoft, un patrocinador desde hace mucho tiempo, está en conversaciones para invertir menos de 10.000 millones de dólares, según el artículo. Añadió que Amazon, que sería un nuevo inversor, está en conversaciones para invertir bastante más de 10.000 millones de dólares, posiblemente incluso más de 20.000 millones.

OpenAI está a punto de recibir las condiciones del acuerdo, o un compromiso de inversión, de estas empresas, según el artículo.

Amazon y Microsoft se negaron a hacer comentarios, mientras que Nvidia y OpenAI no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters fuera del horario laboral habitual.

Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información.

La inversión de Amazon podría depender de negociaciones separadas, incluida una posible ampliación del acuerdo de alquiler de servidores en la nube de OpenAI con Amazon y un acuerdo comercial para que OpenAI venda sus productos, como las suscripciones empresariales a ChatGPT, a Amazon, según The Information.

Esto se conoce después de las informaciones de esta semana que indicaban que SoftBank Group

está en conversaciones para invertir hasta 30.000 millones de dólares adicionales en OpenAI.

OpenAI se enfrenta al aumento de los costes de entrenamiento y funcionamiento de sus modelos de IA, a medida que se recrudece la competencia de

Google, de Alphabet. (Información de Disha Mishra en Bangalore; edición de Sonia Cheema y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)