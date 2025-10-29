Nvidia se convierte en la primera empresa en alcanzar un valor de US$5 billones

Nvidia se convirtió en la primera empresa de US$5 billones, solo tres meses después de que el fabricante de chips de Silicon Valley fuera el primero en romper la barrera de los US$4 billones.

Alcanzar este nuevo hito pone más énfasis en la agitación desatada por la fiebre de inteligencia artificial, que es vista ampliamente como el mayor cambio tectónico en tecnología desde que el cofundador de Apple, Steve Jobs, presentó el primer iPhone hace 18 años. Apple aprovechó el éxito del iPhone para convertirse en la primera empresa que cotiza en bolsa en ser valorada en US$1 billón, US$2 billones y, eventualmente, US$3 billones.

Sin embargo, existen preocupaciones sobre una posible burbuja de IA, con funcionarios del Banco de Inglaterra señalando a principios de este mes el creciente riesgo de que los precios de las acciones tecnológicas inflados por el auge de la IA puedan estallar. El jefe del Fondo Monetario Internacional ha levantado una alarma similar.

El voraz apetito por los chips de Nvidia es la principal razón por la que el precio de las acciones de la empresa ha aumentado tan rápidamente desde principios de 2023. El miércoles, las acciones tocaron los US$207,80 en operaciones previas al mercado con 24,3 millones de acciones en circulación, situando su capitalización de mercado en US$5,05 billones.

En comparación, el valor de Nvidia es mayor que el PBI de India, Japón y el Reino Unido, según el Fondo Monetario Internacional.

Jensen Huang jamesonwu1972 - Shutterstock

El martes, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, reveló pedidos de chips por US$500.000 millones. La empresa también anunció una asociación con Uber en robotaxis y una inversión de US$1000 millones en Nokia, con la intención de trabajar juntos en tecnología 6G.

Además, Nvidia se está asociando con el Departamento de Energía para construir siete nuevas supercomputadoras de IA.

El mes pasado, Nvidia anunció que invertirá US$100.000 millones en OpenAI como parte de una asociación que añadirá al menos diez gigavatios de centros de datos de IA de Nvidia para aumentar la potencia de computación para el propietario del chatbot de inteligencia artificial ChatGPT.

En agosto, Huang dijo que Nvidia estaba discutiendo un posible nuevo chip de computadora diseñado para China con la administración Trump. El presidente Donald Trump dijo en el Air Force One que hablará con el presidente chino Xi Jinping sobre los chips de Nvidia el jueves.