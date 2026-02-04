Nvidia ultima una inversión de 20.000 millones de dólares en OpenAI, según una fuente

4 feb (Reuters) - Nvidia está a punto de cerrar un acuerdo para invertir aproximadamente 20.000 millones de dólares en ⁠OpenAI como parte de su ⁠más reciente ronda de financiación, según informó el martes a Reuters una fuente cercana a la operación.

OpenAI, creador de ChatGPT, pretende recaudar hasta 100.000 ⁠millones de ‌dólares ​en su última ronda de financiación, lo que lo valora en unos 830.000 ​millones de dólares, según informó Reuters la semana pasada.

Empresas como Amazon y SoftBank ‌Group Corp compiten por forjar alianzas con OpenAI, ‌apostando por que una relación más ​estrecha con la startup de inteligencia artificial les proporcionará una ventaja competitiva en la carrera por la IA.

El acuerdo entre Nvidia y OpenAI aún no se ha cerrado, según la fuente.

Bloomberg News indicó que Nvidia estaba a punto de cerrar un acuerdo con OpenAI.

La noticia llega días después de que The Wall Street Journal informara de que el plan de septiembre de Nvidia ⁠de invertir 100.000 millones de dólares en OpenAI y suministrarle chips para centros de datos se había ​estancado después de que el fabricante de chips expresara sus dudas sobre el acuerdo.

Se espera que el acuerdo se cierre en unas semanas, tras unas negociaciones que se han prolongado durante meses.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha negado las afirmaciones de que no estaba satisfecho con el fabricante de ChatGPT y dijo el sábado ⁠que la empresa tiene previsto realizar una "enorme" inversión en OpenAI, probablemente la mayor de ​su historia.

Huang también dijo el martes a la CNBC que Nvidia consideraría invertir en la próxima ronda de financiación de OpenAI y en la eventual oferta pública inicial de la startup.

Reuters informó el ‍lunes de que OpenAI no está satisfecha con algunos de los últimos chips de IA de Nvidia y que, desde el año pasado, ha estado buscando alternativas, lo que podría complicar su relación.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo tras la noticia de Reuters que Nvidia fabrica "los ​mejores chips de IA del mundo" y que la empresa espera seguir siendo "un cliente gigantesco durante mucho tiempo". (Información de Kritika Lamba en Bangalore, Carlos Méndez en Ciudad de México y Deepa Seetharaman en San ‍Francisco; edición de Rashmi Aich y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)