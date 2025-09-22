Nvidia y un instituto de Abu Dabi ponen en marcha un laboratorio conjunto de IA y robótica en EAU

Por Federico Maccioni

DUBÁI, 22 sep (Reuters) -

El Instituto de Innovación Tecnológica (TII) de Abu Dabi y Nvidia

han puesto en marcha un laboratorio de investigación conjunto en Emiratos Árabes Unidos que se centrará en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial (IA) y plataformas robóticas de próxima generación, informó el lunes el TII.

El centro de investigación conjunta es el primer centro de tecnología de IA de Nvidia en Oriente Próximo, explicó el TII en un comunicado, y combina su investigación multidisciplinar con los modelos de IA y la potencia de cálculo de la empresa estadounidense, que están impulsando un auge mundial de la inteligencia artificial.

El acuerdo permitirá al instituto utilizar chips de unidad de procesamiento gráfico (GPU) de última generación para avanzar en sus investigaciones sobre robótica, entre otras áreas, dijo Najwa Aaraj, directora general de TII, que trabaja en humanoides, robots cuadrúpedos y brazos robóticos.

"Será un chip que utilizaremos de nuevo. (...) Se llama chip Thor y es un chip que permite el desarrollo de sistemas robóticos avanzados", dijo Aaraj en una entrevista.

TII es la rama de investigación aplicada del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada, una entidad gubernamental de Abu Dabi que forma parte de los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos por convertirse en un actor mundial de la IA.

El país del golfo Pérsico, uno de los principales exportadores de petróleo, ha invertido miles de millones de dólares en los últimos años en su impulso a la IA, tratando de aprovechar sus sólidas relaciones con Estados Unidos para asegurarse el acceso a la tecnología.

Durante una visita en mayo al golfo Pérsico del presidente estadounidense, Donald Trump, Emiratos Árabes Unidos firmó un acuerdo multimillonario para construir uno de los mayores centros de datos del mundo en Abu Dabi con tecnología estadounidense, incluidos los chips más avanzados de Nvidia.

Sin embargo, el acuerdo no se ha cerrado por motivos de seguridad debido a los estrechos vínculos de Emiratos Árabes Unidos con China, según informó Reuters basándose en fuentes.

TII lleva tiempo colaborando estrechamente con la empresa estadounidense, dijo Aaraj, y añadió que TII ha estado utilizando los chips de Nvidia para entrenar sus propios modelos lingüísticos.

Las conversaciones sobre el laboratorio conjunto comenzaron hace aproximadamente un año y el centro acogerá a equipos de ambas partes, según Aaraj, que contratará a más personal específicamente para el proyecto.