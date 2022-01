Nyom abandona el Getafe y regresa al Leganés hasta final de temporada

El defensa franco-camerun√©s Allan Nyom ha rescindido este viernes su contrato con el Getafe, club donde ha militado las tres √ļltimas temporadas, y regresar√° al Legan√©s para lo que resta de la campa√Īa, inform√≥ la entidad pepinera.

Nyom, de 33 a√Īos, finaliz√≥ su relaci√≥n contractual con el Getafe despu√©s de no contar con oportunidades en el conjunto azul√≥n. El internacional con Camer√ļn apenas ha jugado cinco partidos de Liga esta temporada, y dos de la Copa del Rey, en total, algo m√°s de 400 minutos.

El veterano jugador -nacido en Francia- llega a Butarque para reforzar al conjunto pepinero en su intento por mantener la categor√≠a y so√Īar con cotas mayores. Los blanquiazules optan por un viejo conocido como Nyom que ya visti√≥ la camiseta del Lega en la temporada 2018-19.

Su vuelta ha generado cierta pol√©mica entre una parte de los aficionados, que no olvidan su pasado reciente y sus celebraciones hacia la grada en el √ļltimo derbi. Nyom no esquiv√≥ el tema en su presentaci√≥n: "He pedido perd√≥n a la gente que se ha sentido ofendida. Vengo a dar todo en el campo", indic√≥.