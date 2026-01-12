NYT, FDI siguen atacando en Gaza, confirman imágenes satelitales

Las FDI, por su parte, afirman haber atacado túneles y casas con trampas explosivas.

El New York Times destaca que, si bien la mayor parte de la destrucción se produjo dentro de la línea amarilla, es decir, en zonas bajo control de las FDI, "decenas de edificios fueron destruidos más allá de la línea amarilla, incluso en zonas bajo control efectivo de Hamás, donde el ejército israelí había acordado detener sus operaciones".

El informe afirma que manzanas enteras de edificios, tierras de cultivo e invernaderos fueron arrasadas dentro de la línea amarilla.

Un analista político residente en Gaza, Mohammed al-Astal, declaró al New York Times que "Israel está borrando zonas enteras del mapa. El ejército israelí está destruyendo todo a su paso, casas, escuelas, fábricas y carreteras. No hay ninguna justificación de seguridad para lo que está haciendo". (ANSA).