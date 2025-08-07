NYT: para Putin, reunión con Trump es esencial
<p>Para asegurar el logro de sus objetivos en Ucrania</p>
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Lo informó The New York Times, enfatizando que el presidente ruso cree que el contacto cara a cara con Trump es su "mejor oportunidad para asegurar una victoria en la guerra en Ucrania".
Trump, explica The New York Times, puede asegurar que Ucrania se mantenga fuera de la OTAN e impedir una mayor expansión de la alianza transatlántica.
El compromiso de la Casa Blanca con una reunión con Putin, continúa el periódico, "plantea dudas" sobre lo que Putin y el enviado de Trump, Steve Witkoff, discutieron en su reunión y, aún más importante, sobre lo que el líder del Kremlin pudo haber acordado. (ANSA).
Otras noticias de Guerra en Ucrania
Más leídas
- 1
“No es un partido de fútbol”: la excanciller Diana Mondino reapareció en público y dejó una importante definición
- 2
Batalla campal y descontrol en un recital de Damas Gratis en Colombia: al menos un muerto
- 3
Noche negra para el Gobierno: la oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger
- 4
Balón de Oro: Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, entre los candidatos a mejor jugador de la temporada