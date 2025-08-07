NYT: para Putin, reunión con Trump es esencial

Lo informó The New York Times, enfatizando que el presidente ruso cree que el contacto cara a cara con Trump es su "mejor oportunidad para asegurar una victoria en la guerra en Ucrania".

Trump, explica The New York Times, puede asegurar que Ucrania se mantenga fuera de la OTAN e impedir una mayor expansión de la alianza transatlántica.

El compromiso de la Casa Blanca con una reunión con Putin, continúa el periódico, "plantea dudas" sobre lo que Putin y el enviado de Trump, Steve Witkoff, discutieron en su reunión y, aún más importante, sobre lo que el líder del Kremlin pudo haber acordado. (ANSA).