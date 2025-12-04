N. Zelanda.- Ikea inaugura su primera tienda en Nueva Zelanda, el mercado más alejado de Suecia

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Ikea ha inaugurado este jueves su primer establecimiento en Nueva Zelanda, así como la venta online en el país, que se convierte en el 64º mercado con presencia del gigante sueco de los muebles y la decoración, además de ser el más alejado geográficamente de Suecia, cuna de la empresa responsable de las librerías 'Billy'.

De este modo, la cadena escandinava desembarca en Nueva Zelanda casi siete años después de haber anunciado en enero de 2019 su intención de operar en el país y 50 años más tarde de la apertura en 1975 de su primera tienda en Australia.

La primera tienda 'kiwi' de Ikea, la número 505 en total, se ubica en el parque comercial de Sylvia Park (Auckland) y cuenta con 500 trabajadores y una superficie de 34.000 metros cuadrados, en la que se exponen más de 7.500 productos de decoración, así como un almacén de autoservicio con los muebles modulares de Ikea.

Además, el establecimiento dispone de un restaurante sueco con capacidad para 426 comensales, donde los clientes podrán degustar las famosas albóndigas típicas del país escandinavo, platos de salmón y veganos, además de especialidades neozelandesas.

"Ha pasado tiempo desde que anunciamos nuestra intención de entrar en Nueva Zelanda en 2019", ha comentado Mirja Viinanen, consejera delegada y directora de Sostenibilidad de Ikea Australia y Nueva Zelanda, tras la apertura de la tienda física y online en el país del Pacífico Sur.

"Estamos encantados de llevar Ikea hasta Nueva Zelanda, el país geográficamente más alejado de nuestros orígenes suecos. Esa distancia hace que esta apertura sea especial. Es un verdadero acto de fe, inversión y amistad, que demuestra que no solo exportamos una tienda, sino que estamos echando raíces a largo plazo, creando empleos, aprendiendo de las comunidades locales y adaptando nuestra oferta a los hogares neozelandeses", ha comentado Tolga Öncü, director de Ventas de Ingka Grupo.

El primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, presente en la inauguración, ha destacado que, a pesar de haberse hecho esperar, representa "una excelente inversión extranjera en Nueva Zelanda", ya que supone la creación de más de 500 empleos, además de todos los contratistas y trabajadores que tomaron parte en el desarrollo del edificio.

"Esto es excelente para la competencia, es realmente excelente para los consumidores de toda Nueva Zelanda y, de hecho, otros minoristas también han acogido con satisfacción la iniciativa", ha comentado en declaraciones a la prensa, destacando los recientes cambios introducidos en la legislación del país para impulsar la inversión extranjera, especialmente en el sector de los supermercados.

"Creo que, de ahora en adelante, debe ser mucho más rápido que las inversiones lleguen al país", ha añadido Luxon, quien ha expresado su confianza en que esto facilite a la cadena sueca la futura apertura de una segunda tienda.